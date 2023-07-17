حصري نتائج شهادة البكالوريا جميع الولايات 2023 bac.onec.dz
تتزايد الاهتمام في الجزائر بالبحث عن موقع لإعلان نتائج شهادة البكالوريا لعام 2023 على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz. يتوقع أن تقوم وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن نتائج البكالوريا للعام الدراسي الحالي 2022-2023 قريبًا.
طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة البكالوريا 2023 bac؟
لمعاينة وكشف نتائج امتحان شهادة البكالوريا “المترشحين النظاميين والأحرار والمراسلة” يجب عليك تتبع الخطوات التالية بعد الدخول الى مواقع ومنصات اعلان النتائج في الأسفل:
- الدخول الى رابط موقع اعلان النتائج: bac.onec.dz
- ادخال رقم التسجيل الخاص بك
- بعدها قم بتدوين الرقم السري (استرجاع الرقم السري في حالة الضياع
- الإجابة على سؤال الأمان الظاهر أمامك على واجهة منصة النتائج
- بعدها قم بالضغط على “استظهار النتيجة”
- سوف تظهر الآن النتيجة الخاصة بكم في الباك وهي عبارة عن “المعدل” المتحصل عليه والتقدير مع المعلومات الشخصية، وفي اليوم الثاني اتبع نفس الإجراءات من أجل سحب كشوف النقاط “النتائج العلامات مفصلة حسب المواد”
⇐ لعرض النتيجة الانتقال إلى موقع وزارة التعليم الوطني في الجزائر عن طريق الوصول إلى الرابط من هناااااا
نتائج البكالوريا حسب الولايات 2023 bac.onec.dz:
يمكن لجميع المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا في الجزائر لجميع الولايات الجزائرية الاطلاع على النتائج والعلامات المتحصل عليها، من خلال الدخول على منصة الالكترونية لموقع “الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”، وكذا موقع “فضاء أولياء التلاميذ” من خلال الروابط المباشرة حسب مواقع مديريات التربية في الجزائر أو الولايات التي يدرس بها الطالب .