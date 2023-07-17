عاجل الآنـ نتائج شهادة البكالوريا جميع الولايات 2023 bac.onec.dz

الحصول على شهادة البكالوريا أو الديبلوم في الجزائر يُعَدُّ أمراً بالغ الأهمية، إذ يَمثلُ نهاية المرحلة الثانوية للتعليم، مما يُمَكِّنُ الطلاب من اختيار تخصُّصٍ جامعيٍّ من بين مؤسسات التعليم المختلفة. بعد طول انتظار، أعلنت وزارة التربية اليوم نتائج البكالوريا لعام 2023 لجميع الشعب.

يُعَدُّ موقعُ نتائج شهادةِ البكالوريا 2023 في الجزائر، المُتبع لِمَنْصَةِ فَضاءِ الأولياء awlyaa.education.gov.dz، مِنَ المَواقِعِ الرَّسمِيَّةِ وَالموثوقَةِ للاطِّلاعِ عَلَى نتائِجِ الاِمتِحاناتِ، حِيثُ يُعلَنُ رَسمِيًّا عَنْ نتائِجِ البكَ وَكِشُوفِ النقاطِ لِجَمِيعِ الشُّعُوبِ.

نتائج البكالوريا 2023 awlyaa.education.gov.dz:

إذا لم يكن للطالب “رقم التسجيل والرقم السري” معه وكان مسجلاً في منصة فضاء أولياء التلاميذ التابعة للنظام الرقمي لوزارة التربية، فيمكنه الاستعلام عن النتيجة عبر هذه المنصة الرقمية. يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات حول فضاء أولياء التلاميذ من خلال الرابط التالي: فضاء أولياء التلاميذ 2023 awlya.education.gov.dz.

من خلال هذا المقال السريع، ستتعرفون معي على كيفية الاطلاع على نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ 2023 awlyaa، بالإضافة إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz.

كيفية الاطلاع على نتائج البكالوريا awlyaa.education.gov.dz:

في هذا المقال، سنُوضِح كيفية الاطلاع على نتائج شهادة البكالوريا عبر الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ في مجال التعليم.

يجب الإشارة إلى أن هذه الطريقة تستخدم عندما لا يكون لديك “رقم التسجيل” أو إذا لم يكن لديك “الرقم السري”، وتُستخدَم هذه الطريقة فقط للمتعلمين المُسجلين في المدارس.

ومع ذلك ، ينبغي على الطالب أن يتوفر لديه حساب نشط على منصة “فضاء أولياء التلاميذ” بها على الإنترنت ويكون لـ ولي الأمر أيضًا.

لمعرفة نتيجة امتحان البكالوريا، يجب عليكم الدخول إلى موقع أولياء التلاميذ awlyaa.education.gov.dz، وتسجيل الدخول إلى حسابكم الشخصي في منصة أولياء التلاميذ. بعد ذلك، يجب عليكم الانتقال إلى أيقونة الامتحانات المدرسية، حيث ستجدون نتيجتكم مع العلامات المحصل عليها.