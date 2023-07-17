bac onec dz 2023 موقع نتائج امتحان شهادة البكالوريا في الجزائر resultat كل الولايات
يعمل موقع الديوان الوطني للاختبارات على نشر نتائج شهادة البكالوريا باك 2023. يتيح هذا الموقع لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي في جميع ولايات الجزائر الحصول على النتائج بسهولة وعبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو التحقق من القوائم الرسمية للناجحين في امتحان الباك دورة جوان 2023. سنقدم في موقعنا الإخباري، ثقفني، الطريقة الصحيحة للاطلاع على النتائج عن طريق زيارة الموقع الرسمي لإعلان نتائج شهادة البكالوريا bac onec dz résultat. تابعونا حتى النهاية لمعرفة جميع التفاصيل.
bac onec dz 2023 resultat
أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها، أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 سوف يكون يوم غد الإثنين، وذلك على الساعة الرابعة (16.00) مساء، ويمكن لجميع التلاميذ في 58 ولاية الاطلاع على النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz، اما بالنسبة للمترشحين الأحرار عبر الموقع الرسمي لفضاء الأولياء awlya.education.gov.dz
⇐ لعرض النتيجة الانتقال إلى موقع وزارة التعليم الوطني في الجزائر عن طريق الوصول إلى الرابط من هناااااا
فضاء الاولياء 2023 لاستخراج كشف نقاط شهادة الباك
يمكن كل تلاميذ الثالثة ثانوي في الجزائر الذين اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 استخراج كشف النقاط الخاص بهم من خلال تطبيق الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع فضاء اولياء التلاميذ 2023
- ثم انقر على مربع تسجيل جديد “إذا لم تسجل من قبل في الموقع”.
- بالنسبة للمسجلين سابقا اكتب كلمة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم انقر على تسجيل الدخول
- من الواجهة الرئيسية للموقع أدخل بيانات ولي التلميذ
- أنقر على نتائج أبنائي.
- ثم اضغط على مربع الفصل الدراسي الثالث.
- الاجابة على رمز السؤال
- ثم عرض كشف نقاط الخاص بالتلميذ.