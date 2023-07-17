 bac onec dz 2023 موقع نتائج امتحان شهادة البكالوريا في الجزائر resultat كل الولايات

يعمل موقع الديوان الوطني للاختبارات على نشر نتائج شهادة البكالوريا باك 2023. يتيح هذا الموقع لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي في جميع ولايات الجزائر الحصول على النتائج بسهولة وعبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو التحقق من القوائم الرسمية للناجحين في امتحان الباك دورة جوان 2023. سنقدم في موقعنا الإخباري، ثقفني، الطريقة الصحيحة للاطلاع على النتائج عن طريق زيارة الموقع الرسمي لإعلان نتائج شهادة البكالوريا bac onec dz résultat. تابعونا حتى النهاية لمعرفة جميع التفاصيل.

bac onec dz 2023 resultat

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها، أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 سوف يكون يوم غد الإثنين، وذلك على الساعة الرابعة (16.00) مساء، ويمكن لجميع التلاميذ في 58 ولاية الاطلاع على النتائج بالنسبة للمترشحين المتمدرسين عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz، اما بالنسبة للمترشحين الأحرار عبر الموقع الرسمي لفضاء الأولياء awlya.education.gov.dz

⇐ لعرض النتيجة الانتقال إلى موقع وزارة التعليم الوطني في الجزائر عن طريق الوصول إلى الرابط من هناااااا

فضاء الاولياء 2023 لاستخراج كشف نقاط شهادة الباك

يمكن كل تلاميذ الثالثة ثانوي في الجزائر الذين اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 استخراج كشف النقاط الخاص بهم من خلال تطبيق الخطوات التالية: