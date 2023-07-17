Results ظهرت الآن نتائج الثالث متوسط العراق 2023 pdf عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية

ظهرت الآن نتائج الثالث متوسط العراق 2023 pdf عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية، تعيش الطلبة والطالبات في الصف الثالث المتوسط في العراق لحظات من القلق والتوتر، حيث ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح من قبل وزارة التربية، وبالرغم من التأخير الذي شهدته عملية إعلان الصف الثالث متوسط هذا العام، فإن أولياء الأمور يشعرون بالقلق والحيرة لمعرفة نتائج أبنائهم ومدى نجاحهم في الصف الثالث المتوسط. من المتوقع إعلان النتائج خلال الساعات القادمة، وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الشاملة لأوراق الطلبة والطالبات، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالرقم الإمتحاني.

نتائج الثالث متوسط العراق 2023 pdf

أطمأنت وزارة التربية العراقية جميع أولياء الأمور بشأن نسب النجاح في اختبارات الدور الأول للصف الثالث المتوسط، وأكدت أنه لا داعي للقلق، حيث أن النسب هذا العام أكثر تطمينًا من السنوات السابقة، ومن المقرر الإعلان عن نتائج الثالث متوسط العراق 2023 pdf خلال الساعات القليلة القادمة، بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في المرحلة الأخيرة داخل الكنترول.

وأوضحت الوزارة أنه تم تجنب استخدام الأسئلة الصعبة والمعقدة هذا العام، وتم استبدالها بأسئلة سهلة، مما أدى إلى ارتفاع نسب النجاح الكلية إلى 85%، وفي بعض المواد الدراسية وصلت إلى 95%.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور في عموم العراقية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول 2023 عبر الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية (https://www.moe.gov.iq/).

2- البحث عن رابط “نتائج الامتحانات النهائية” الموجود على الصفحة الرئيسية للموقع.

3- اختيار السنة الدراسية والفرع (علمي أو أدبي) واسم المحافظة والدائرة التعليمية واسم المدرسة.

4- إدخال رقم الامتحان والرقم الشخصي للطالب.

5- الضغط على زر “بحث” للحصول على النتيجة.