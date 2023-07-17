results.mlazemna.com تحميل نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول pdf موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

يستعلم الآلاف من الطلاب والطالبات عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري خلال الساعات الماضية حيث إن من المفترض أن تصدر وزارة التربية العراقية النتائج الخاصة بالعام الحالي في العراق خلال الساعات القادمة، حيث ستتاح النتائج عبر موقع “نتائجنا”، وتشير المصادر إلى أن جميع النتائج مبشرة للغاية في ميسان وجميع المحافظات العراقية، وسوف نوضح عبر السطور التالية كافة المعلومات عن هذه النتائج، وبالإضافة إلى كيفية الحصول عليها.

تحميل نتائج الثالث متوسط 2023

يتم البحث عن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بغداد وكل المحافظات والجدير الذكر أن أحد الأسباب الرئيسية لتأجيل الإعلان عن النتائج هذا العام هو ضرورة إجراء عمليات مراجعة شاملة لدرجات الاختبارات ورصدها بشكل مفصل على الموقع الخاص بالوزارة، وأكدت الوزارة على أهمية ظهور جميع النتائج في أسرع وقت ممكن، ولكي يتاح للطلاب المتفوقين الإعداد للمرحلة التالية بعد التأكد من نجاحهم ونحن نهتم أيضا بتوفير الشفافية والدقة في نتائج الامتحانات لضمان تقديم الفرصة المناسبة للطلاب لمتابعة تعليمهم ومستقبلهم بنجاح، ويتم تشجيع الطلاب وأولياء الأمور على التحلي بالصبر والهدوء، حيث ارتفعت نسب النجاح هذا العام بشكل كبير وتجاوزت 85% في المواد الأساسية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا

يمكنك الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 الكرخ الثانية ينبغي اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

أو الدخول إلى موقع نتيجة نت.

ملء الحقول المطلوبة.

تحديد قسم النتائج من خلال الواجهة الأساسية للموقع.

تحديد أيقونة البحث عن نتائج المرحلة المتوسطة.

كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، والتحقق منه.

الضغط على استعلام النتائج.

وسوف تبدو النتائج الخاصة بالطالب بشكل مفصل، ونسبة النجاح التي يحصل عليها الطالب.

أكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من عمليات المراجعة والتصحيح ورفع الدرجات للطلاب بدقة في جميع المحافظات، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج على موقع الوزارة في موعد لا يتجاوز يوم الاحد القادم أو الاثنين، وتم أيضا التشديد على ضرورة إجراء تدقيق شامل للنتائج قبل نشرها لضمان دقتها وتجنب أي أخطاء غير مرغوب فيها، وتأخذ الوزارة بعين الاعتبار أهمية توفير نتائج دقيقة وشفافة لضمان تقديم الفرصة المناسبة للطلاب والطالبات في متابعة تعليمهم ومستقبلهم بنجاح.