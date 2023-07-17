اوعي تفوت العرض الخيالي من البنك الأهلي المصري المستمر لأخر شهر اغسطس 2023 .. هات 1000 جنيه بس

عروض البنك الأهلي المصري حيث أعلن البنك المصري عن أحدث مجموعة من العروض المميزة لعملائه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. تتوفر هذه العروض خلال فترة يوليو وأغسطس 2023، وتشمل استخدام بطاقات الائتمان في عمليات الشراء بحد أدنى قدره 1000 جنيه شهرياً خلال تلك الفترة، يتفرد البنك الأهلي المصري بتقديم فرصة استثنائية لعملائه الذين يحملون بطاقات الائتمان، حيث يمكنهم المشاركة في أحدث عروضه والفوز بجوائز نقدية قيمتها تصل إلى 125 ألف جنيه.

عروض البنك الاهلي المصري

أعلن البنك الأهلي أنه في حال قام العميل باستخدام بطاقته الائتمانية في عمليات الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية للتجار و/أو مواقع الإنترنت بقيمة إجمالية لا تقل عن 1000 جنيه شهرياً، سيكون لديه فرصة للمشاركة في سحب الجوائز النقدية، حيث ستتوفر ما مجموعه 20 جائزة، العميل الحاصل على بطاقة الائتمان لديه فرصة حصرية للمشاركة والفوز بجائزة نقدية قيمتها 125,000 جنيه:

عروض البنك الأهلي المصري سيتاح للعميل الذي لم يكن من الفائزين في سحب شهر أغسطس 2023 فرصة المشاركة في سحب شهر سبتمبر 2023 في حال تحقق الشروط والمتطلبات اللازمة للمشاركة في سحب شهر سبتمبر 2023.

شروط الحصول على الجوائز

يتم تطبيق الحملة الترويجية على بطاقات محددة وهي: “فيزا كلاسيك – ماستركارد استاندرد/مصر للطيران”، “ماستركارد تيتانيوم – فيزا جولد”، “فيزا/ماستركارد بلاتينيوم”، “ماستركارد وورلد – فيزا سجنتشر”، و”ماستركارد وورلد اليت – فيزا انفينيت”. يتم منح جائزتين لكل شريحة شهريًا، بإجمالي 4 جوائز خلال فترة الحملة الترويجية لشهري يوليو وأغسطس 2023، عروض البنك الأهلي المصري وهناك بعض الشروط الاخري:

تمنح الحملة الترويجية للعملاء الفرصة للفوز بالجائزة مرة واحدة فقط خلال فترة الحملة.

في حال فوز العميل في أحد شرائح البطاقات، فلن يكون له الحق في الفوز في سحب شريحة بطاقات أخرى أو في شهر آخر.

يُحظر على العميل التنازل عن قيمة الجائزة للغير. سيتم إضافة قيمة الجائزة إلى حساب العميل الفائز أو سيتم إصدار شيك مصرفي لصالحه في حال عدم امتلاكه حساباً لدى البنك.

في حالة إغلاق البطاقة الائتمانية الفائزة لأي سبب، سيفقد العميل الفائز حق الحصول على قيمة الجائزة أو المطالبة بها.

سيتم التواصل هاتفيًا مع العميل الفائز من قبل ممثل البنك، وفي حال عدم الوصول إليه، سيتم إتاحة الفرصة لعميل آخر.

سيتم سحب الفائزين في شهر أغسطس 2023 من بين العملاء الذين استخدموا بطاقاتهم الائتمانية خلال شهر يوليو 2023.

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وسيتم أيضًا سحب الفائزين في شهر سبتمبر 2023 من بين العملاء الذين استخدموا بطاقاتهم الائتمانية خلال شهر أغسطس 2023، وذلك وفقًا لتواريخ عمليات الشراء.