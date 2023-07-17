هــــنا وبدون رقم الامتحاني استخراج نتائج الـ3 متوسط العراق 2023 بعد سويعات فقط نتائجنا https://results.mlazemna.com/

استخراج نتائج الـ3 متوسط العراق أعلنت مديرية التربية والتعليم العراقية في محافظة ديالي بالعراق بإنه تم الآن صدور نتائج الثالث متوسط العراق للدور الأول, وتوفر وزارة التربية والتعليم العراقية رابط pdf من خلال محرك جوجل ليتم الإستعلام من خلاله عن نتائج الثالث متوسط العراق2023, حيث أعلنت الوزارة عن إعلان النتائج في جميع المديريات والمحافظات خلال الأيام القليلة الأتية, وصرحت الوزارة أيضا بأنها قد تم إعتماد جميع الدرجات لجميع الطلاب وحصول كل طالب على حقه كامل من الدرجات, وقد تم إعتمادها من قبل عيد الأضحى المبارك وتعمل الآن على إستكمال باقي المحافظات ليتم نشرها على المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

استخراج نتائج الـ3 متوسط العراق

تم الآن إستخراج النتائج لمحافظة ديالي حيث تم الإعلان عنها من خلال وزير التربية والتعليم العراقي, وتم أيضا الإعلان عن الرابط نتائج الثالث متوسط العراق ويمكن للطالب البحث عنها بالإسم والرقم, من خلال هذه الخطوات البسيطة الأتية:

قم أولا بفتح رابط النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هذا الرابط http://epedu.gov.iq/, عليك الآن بإدخال رمز التحقق الموجود أمامك على الشاشة ويتكون من خمسة أرقام, ولكن تتواجد بشكل عشوائي وتغيرها في كل مرة تدخل فيها إلى الموقع, عليك بتحديد نتائج الثالث متوسط العراق, ثم ستظهر لك صفحة توجد بها خانة للإسم وخانة لرقم الجلوس عليك إذا ملىء هذه الخانات بالمعلوملت الصحيحة, ثم عليك بالنقر على خانة الإستعلام لتظهر لك النتائج, وبعد دقائق معدودة ستظهر لك النتائج للطلب الذي تم إدخال بياناته.

رابط نتائج ثالث متوسط العراق 2023 عبر مواقع عراقية أخرى

يتم توفير العديد من الروابط للطلاب لتسهيل الحصول على نتائج الثالث متوسط العراق عبر results.mlazemna

بإسم الطالب ورقم الجلوس وذلك من خلال هذه الطريقة بداية عليك بالدخول إلى موقع نتائجنا من هنا https://results.mlazemna.com/ ثم عليك كتابة الإسم الرباعي للطالب وكتابة رقم الجلوس للطالب, ثم عليك بتحديد المحافظة وتحديد السنة الدراسية والفصل الدراسي الثاني الدورالأول, وتحديد نتائج الثالث متوسط العراق ثم قم بالنقر على عرض النتائج, ثم بعد ذلك قم بالإنتظار قليلا حتى يتم تحميل النتائج الخاصة بالطالب, ثم عليك بتحميل النتائج بطريقة pdf وقم بالإحتفاظ بها في الحال.