{السومرية ذي قار} هٌنا resulto نتائج الثالث متوسط 2023 الرقم الأول بالفاعل والإسم نتائجنا

نتائج الثالث متوسط 2023 الرقم الأول من المقرر أن تعلن اليوم نتائج الثالث متوسط العراق، حسب ما جاء في أنباء إعلامية أن لجان التصحيح قد انتهت من جميع أعمالها وتمت مراجعة الدرجات ونحن الآن في انتظار رفعها على الموقع، وكانت وزارة التربية العراقية قد وضحت أن النتيجة ستكون موجودة على الموقع الرسمي الخاص بها وكذلك على موقع نتائجنا ويمكن للطالب أن يستعلم عن كل ما يخص النتيجة من خلالهم.

نتائج الثالث متوسط 2023 الرقم الأول

في لقاء صحفي مع وكيل وزارة التربية الأستاذ فلاح القيسي أعلن عن ظهور نتيجة الصف الثالث المتوسط يوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023 وأن النتيجة ستكون متوفرة إلكترونياً على موقع نتائجنا وعلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وقد طمئن القيسي طلاب المتوسط حين أوضح أن نسب النجاح تصل إلى 70% من إجمالي النتائج وهي نسبة جيدة، وعليه فإن النتيجة ستعلن رسمياً اليوم وفي خلال ساعة من الآن.

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط العراقي

تتوفر نتيجة الثالث العراقي بالمرحلة المتوسطة على موقع الوزارة يمكنك الدخول إليه عبر الرابط الخاص به ثم اتباع الخطوات التالية، فتح الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ستقوم بالضغط على خيار الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول، بعد ذلك قم بكتابة الرمز الامتحاني للطالب ثم انقر على زر الموافقة وستجد النتيجة أمامك على الفور يمكنك الاطلاع عليها لمعرفة جميع الدرجات بالتفصيل.

كما يمكنك الوصول إلى النتيجة من خلال موقع نتائجنا وذلك باتباع هذه الطريقة: أولا ستذهب إلى موقع نتائجنا من خلال هذا الرابط https://results.mlazemna.com/rr23t/ سيتم فتح نافذة اختار منها نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول، سوف تعرض لك قائمة فيها جميع المحافظات الموجودة بالعراق وأمام كل منها كلمة تنزيل، عليك بتحديد المحافظة التي أديت امتحانك فيها ثم تضغط على أيقونة التنزيل الموجودة أمامها، ستظهر أمامك إحدى النوافذ اختار منها الدراسة المتوسطة، الخطوة التالية هي تحديد المدرسة التابع لها الطالب، عند تحديدها سوف تظهر لك ملفات النتيجة الخاصة بمدرستك يمكنك الوصول إلى نتيجتك من خلال اسمك ورقمك الامتحاني وبذلك يتم فتح النتيجة أمامك بكل سهولة.