ظـــــــــــــهرت الأن||| رابط نتيجة الثالث المتوسط العراق 2023 دور أول نتائجنا وناجح

نتيجة الثالث المتوسط العراق ترقبوا نتيجة الثالث متوسط العراق خلال الساعات القادمة، فقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن الانتهاء من كافة إجراءات التدقيق والمراجعة، وفي خلال ساعات ستكون النتيجة متوفرة على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية، يمكنك الاستعلام عنها وعند نزولها ستظهر مباشرة على الموقع كل ما عليك فعله هو الدخول إلى رابط الموقع ثم اتباع الخطوات التي سنوضحها لك فيما يلي.

نتائج الثالث المتوسط

تعد نتيجة الثالث المتوسط من أهم الأمور بالنسبة لطلاب هذه المرحلة، فهي التي تقيم مستوى الطالب وتحدد التخصص الذي سيلتحق به في دراسته فيما بعد لذلك ينتظر جميع الطلاب نتائج هذه المرحلة حتى ينتقلوا إلى المرحلة التالية وهي الدراسة الجامعية.

موعد ظهور نتيجة الثالث متوسط العراق

من المقرر أن تظهر النتيجة اليوم الاثنين بتاريخ 17 يوليو 2023 أي أنها على وشك الظهور خلال ساعات من الآن، وذلك طبقا لما جاء من أنباء اليوم عن الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالنتيجة وآخرها رصد الدرجات ثم رفعها على الموقع لذلك يتوقع أن تظهر للجميع خلال ساعة، وسيكون ظهورها من خلال موقع وزارة التربية العراقية الذي سيعرض النتائج لجميع المحافظات في وقت واحد ويستطيع الطالب أن يعرف نتيجته بعد إدخال اسمه ورقمه الامتحاني.

كيفية الحصول على نتيجة الثالث متوسط العراق

وفرت وزارة التربية العراقية موقعاً إلكترونياً لعرض نتائج الطلاب في مرحلة الثالث العراقي حتى يتمكن كل طالب من الحصول على نتيجته فور ظهورها وبكل سهولة، وطريقة الحصول عليها سهلة للغاية كل ما عليك فعله هو أن تتبع هذه الخطوات: في البداية يجب أن تتوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية وهو الموقع الرسمي لها، وعند فتحه ستظهر أمامنا الشاشة الرئيسية وبها أيقونات نختار منها نتائج الثالث المتوسط العراقي الجولة الأولى، سيطلب الموقع كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب نقوم بإدخاله مع ضرورة التأكد من صحته وبعدها نضغط على زر الموافقة أو البحث، ستظهر أمامنا مباشرة نتيجة الطالب يجب أولا أن نتأكد من البيانات لضمان دقة النتيجة وبعدها نستطيع معرفة كافة الدرجات والمجموع الكلي.