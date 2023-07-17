✔️ ألــف مُـبارگـ ✔️ أخيرًا إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 موقع النجاح الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

في إعلان صحفي لوكيل وزارة التربية السيد فلاح القيسي، تم الإعلان عن أن نتائج الثالث متوسط 2023 موقع النجاح الدور الأول ستصدر قبل يوم الخميس المقبل على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية. وقد أطمأن الوكيل الطلاب والطالبات بشأن ارتفاع نسب النجاح، حيث صرح قائلاً: “نسب النجاح والمعدلات جيدة”. وبالتالي، سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الصف الثالث المتوسط في شكل ملف PDF في هذا الأسبوع على الأقل.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 موقع النجاح

يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 موقع النجاح بطريقتين مختلفتين، الطريقة الأولى هي عبر موقع وزارة التربية العراقية، حيث تحتاج إلى فتح الموقع وإدخال اسم الطالب أو رقم الامتحان، ثم الضغط على زر إظهار النتائج.

الطريقة الثانية هي عبر موقع “نتائجنا“، حيث تحتاج إلى الدخول إلى رابط الموقع واختيار نتائج الصف الثالث المتوسط. بعد ذلك، يتم اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة. للحصول على النتيجة، يتم الضغط على زر التنزيل المتواجد في الجانب.

اعلان نتيجة طلاب الصف الثالث المتوسط

تم تسليط الضوء على بعض الأمور المتعلقة بتأخر إعلان نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق، حيث أكد وزير التربية العراقية على أن التأخير يعود لاستخدام الدقة في عملية رصد الدرجات وتصحيح الأوراق الامتحانية. تم مراجعة الكشوف والتأكد من حصول جميع الطلاب على الدرجات التي يستحقونها خلال الساعات القليلة القادمة. من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع الوزارة أو موقع “نتائجنا”.

مستويات النجاح في نتائج الصف الثالث متوسط pdf

نتائج الثالث متوسط 2023 موقع النجاح قامت وزارة التربية العراقية بتحديد مستويات مختلفة للنجاح وفقًا لدرجات الطلاب، وتتضمن هذه المستويات:

– مستوى الامتياز: يشمل الطلاب الذين حصلوا على درجات تتراوح بين 90 إلى 100.

– مستوى جيد جدًا: يشمل الطلاب الذين حصلوا على درجات تتراوح بين 75 إلى 89.

– المستوى الجيد: يشمل الطلاب الذين حصلوا على درجات تتراوح بين 60 إلى 74.

– المستوى المقبول: يشمل الطلاب الذين حصلوا على درجات تتراوح بين 40 إلى 59.

تم تحديد هذه المستويات لتقييم أداء الطلاب وتحديد مستواهم في الامتحانات وفقًا للدرجات التي حققوها.