السومرية تعلن رابط result.thales.iraq رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

رابط result.thales.iraq رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول يحتاج الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج الخاصة بهم لكي يتم تحديد الجامعة أو الكلية التي سيتم الإلتحاق, بها لذلك تعلم الوزارة جيدا أن هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية لدى الطلاب لذلك تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية, على الإنتهاء من نتائج الصف الثالث متوسط العراق في أقرب وقت, وهناك أخبار تؤكد بأن سوف ستظهر النتائج خلال يوم أو يومين وهذه الأخبار حتى الآن لم يتم التأكيد عليها من الوزارة, ولكن تمت بالفعل وزارة التربية والتعليم إعتماد النتائج ويتم الآن رفعها على المواقع الإلكترونية, وفي وقت قليل سوف تعلن الوزارة عن الروابط الخاصة بنتائج الصف الثالث متوسط العراق.

رابط result.thales.iraq رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول

يتزايد البحث من الطلاب في المحافظات العراقية عن الرابط الوزاري لتحميل النتائج بطريقة ال pdf في العراق2023, ومن المتوقع الإعلان عنها من جهة الوزارة في الساعات القليلة القادمة ولمعرفة خطوات البحث بهذه الطريقة تابع هذه الخطوات الأتية:

قم بتصفح الموقع الرسمي الوزاري لدولة العراق ثم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم وإختار موقع نتائجنا من هذا الرابط http://results.mlazemna/ , إختار ملف نتائج الثالث متوسط العراق 2023 قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة في جميع الخانات, ثم قم يتحميل ملف pdf ثم تحقق من المعلومات التي أمامك ثم عليك بالضعط على زر البحث للحصول على النتائج الخاصة بالطالب ستظهر لك ثم قم بتحميلها.

إستعلام نتائج الصف الثالث متوسط العراق

إنتهت الآن وزارة التربية والتعليم من جميع الأشياء التي تخص العملية الإمتحانية وتم إعتماد النتائج من وزير التربية والتعليم العراقي, وتعمل الوزارة الآن على توفير المواقع والروابط وتعمل على تحديد الخطوات التي يمكن من خلالها الطالب التسجيل الإلكتروني للبحث عن نتائج الثالث متوسط العراق, الذي يشغل جميع الطلاب حاليا ولكن سينتهي هذا الأمر خلال الساعات الأتية, ويصل كل طالب لنتائجه بكل سهولة وأكدت الوزارة على إنه سوف يتم نشر جميع أسماء الطلاب الأوائل لجميع المحافظات خلال ساعات قليلة وسوف يتم تكريمهم من خلال الإدارات التعليمية التابعة لكل محافظة من المحافظات العراقية, وسوف يتم نشر النتائج بعد نشر أسماء الأوائل مباشرة.