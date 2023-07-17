الصفا والسومرية pdf بالآسماء كشوفات نتائج الثالث متوسط 2023 اشوكت نينوي والبصرة

كشوفات نتائج الثالث متوسط 2023 يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الثالث المتوسط في جميع المحافظات، وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن قرب ظهورها كما أوضحت أن نسبة النجاح هذا العام وصلت إلى 70% وهذا يعني أن عدداً كبيراً من الطلاب قد حصلوا على معدلات جيدة، ومن أجل تسهيل إجراءات الحصول على النتيجة سنرفق لك رابط بالمواقع التي ستظهر فيها النتيجة وطريقة الحصول عليها.

كشوفات نتائج الثالث متوسط 2023

ينتظر طلاب الصف الثالث من المرحلة المتوسطة ظهور نتائجهم بعد شهور من الجد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات، وكان الدكتور ابراهيم نامي الجبوري وزير التربية قد نوه على ضرورة التركيز وتحري الدقة عند تصحيح أوراق الامتحان حتى لا يظلم أي طالب في درجاته مع مراعاة ظروف الطلاب أثناء التصحيح، وحاليا انتهت أعمال التصحيح والمراجعة ويتبقى الآن ظهور النتيجة على الموقع والتي من المقرر أن تكون في خلال الساعات القليلة القادمة.

متى تظهر نتيجة الثالث المتوسط العراقي

كانت لجان التدقيق والمراجعة قد أنهت أعمالها منذ قليل مما يعني أن الدرجات أصبحت جاهزة، والآن تقوم وزارة التربية برفعها على الموقع حتى يتمكن جميع الطلاب من الوصول إليها، وقد أوضحت أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب في جميع المحافظات على موقع التربية العراقية بالإضافة إلى موقع نتائجنا، وبذلك يمكن لأي طالب أن يصل إلى نتيجته سواء كان في بابل أو البصرة أو صلاح الدين أو أربيل أو أي محافظة أخرى، حيث يوفر الموقع كافة النتائج في جميع المحافظات فور ظهورها.

طريقة الاستعلام عن نتائج العراق

أشارت الوزارة إلى موقعين تتوفر فيهم نتيجة الثالث المتوسط، وهذين الموقعين هما موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، وطريقة الحصول على النتيجة ستكون كالتالي: أولاً نقوم بفتح الموقع من خلال الرابط الخاص به وإذا أردنا الحصول عليها من موقع نتائجنا سنقوم بفتح الرابط التالي https://results.mlazemna.com/rr23t/ نتوجه نحو خيار “نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول” وبعد النقر عليه سنختار المحافظة، وبجانب كل محافظة يكون هناك كلمة تنزيل بعدها سوف تحدد خيار الدراسة المتوسطة، وبعد ذلك نحدد المدرسة التابع لها الطالب، ومنها ستظهر ملفات النتيجة يمكننا الوصول إلى النتيجة التي نريدها من خلال الاسم والرقم الامتحاني.