أخـــيراً عاجل رابط تحميل كشوفات أسماء نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 العراق نينوي وبغداد عــموم المحافظات السومرية

رابط تحميل كشوفات أسماء نتائج الثالث متوسط بعد كثير من الانتظار ومراقبة ظهور النتيجة منذ انتهاء الاختبارات حتى الآن جاءت وزارة التربية العراقية لتعلن رسميا الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة وكذلك رصد الدرجات، وخلال مدة قصيرة جدا سوف تعرض النتيجة رسميًا، أما عن طريقة الحصول عليها فهي فهي إما من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية أو تنزيلها من موقع نتائجنا بخطوات بسيطة سنوضحها لك بالتفصيل.

رابط تحميل كشوفات أسماء نتائج الثالث متوسط

بعد أن أعلنت الوزارة عن الانتهاء من أعمال رصد النتائج يتبقى الآن رفع النتيجة على الموقع، ومنذ ساعات قليلة أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن ظهور النتيجة خلال ساعة واحدة فقط من الآن، ويمكن للطلاب معرفتها من خلال التوجه إلى المواقع التي توفرها، وقد ذكرت الوزارة من قبل أن النتيجة سوف تتوفر رسمياً على الموقع الخاص بها ويمكن لأي طالب أن يعرف نتيجته دون أن يضطر للذهاب إلى المدرسة أو لأي مكان آخر، كما أنها ستعرض على موقع نتائجنا كل ما عليه هو فتح الموقع ثم اتباع الخطوات التي سنوضحها لك فيما يلي.

كيف أعرف نتيجة الثالث المتوسط

تتوفر النتيجة إلكترونيا على الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية إذ يقوم الموقع بعرض النتيجة فور ظهورها كما أنه يعرض جميع النتائج في كافة المحافظات، وهناك أيضاً موقع آخر وهو موقع “نتائجنا” الذي يوفر النتيجة في ملف PDF ويمكن للطالب معرفة درجاته من خلال هذا الملف.

الحصول على النتيجة من خلال موقع نتائجنا

لكي تحصل على نتيجتك نتائجنا عليك باتباع هذه الخطوات: في البداية توجه إلى موقع نتائجنا من خلال هذا الرابط سيتم فتح الصفحة الرئيسية وبها عدة أيقونات، اختار منها “نتيجة الثالث متوسط 2023 الدور الأول” ستظهر لك صفحة بها جميع المحافظات حدد المحافظة التي أديت امتحانك بها وأمام كل محافظة ستجد كلمة “تنزيل” اضغط عليها، سيتم فتح نافذة اختار منها الدراسة المتوسطة، بعد ذلك حدد اسم مدرستك، سيتم عرض الملفات الخاصة بالنتيجة وتستطيع معرفة نتيجتك عن طريق اسمك والرقم الامتحاني الخاص بك وبذلك ستظهر لك النتيجة على الفور.