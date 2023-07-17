رابط سريع لتحميل نتائج الثالث متوسط pdf 2023 في البصرة والمناطق الأخرى في العراق

ينتظر الآلاف من طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق نتائج امتحاناتهم بفارغ الصبر، والتي من المتوقع أن تعلن قريبا من قبل وزارة التربية ولكن كيف يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة وسرعة وما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتحميل نتائج الثالث متوسط pdf الآن 2023 في البصرة وباقي محافظات العراق، في هذا المقال سنشرح لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن نتائج الثالث متوسط، وكيفية الوصول إليها عبر الإنترنت.

تاريخ ظهور النتائج

أفادت مصادر رسمية من وزارة التربية العراقية، أن عملية تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث متوسط 2023 دور أول في جميع محافظات العراق قد اقتربت من نهايتها، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برصد الدرجات بشكل دقيق وشفاف لضمان حق كل طالب في الحصول على ما يستحقه من المكافآت وفقًا لأدائه في الامتحانات، وأن هناك توقعات تُنبئ بإعلان النتائج غدًا الخميس الموافق 13 يوليو 2023، وفي ذلك الوقت يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته في يسر.

نتائج الصف الثالث المتوسط

إذا كنت تريد معرفة نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول في جميع المحافظات، فهناك طريقة بسيطة تتبعها، وهي كالآتي:

أولاً عليك الدخول إلى موقع نتائجنا، أو زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

ثم عليك اختيار خانة “النتائج”.

بعدها عليك كتابة اسم الطالب كاملاً والرقم الامتحاني الخاص به.

ثم عليك الضغط على خانة عرض.

وبذلك ستظهر لك كل المعلومات المتعلقة بالنتيجة، كما يمكنك طباعة النتيجة بكل سهولة.

طريقة لمعرفة النتائج

إذا كنت تبحث عن طريقة أخرى للحصول على نتائج الثالث متوسط في كل المحافظات العراقية، فهذه الخطوات التي يجب اتباعها:

أولاً عليك الدخول إلى موقع نتيجة نت.

ثم عليك اختيار خانة “النتائج”.

بعدها عليك كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب.

عليك التحقق من صحة البيانات التي كتبتها.

ثم عليك الانتظار لبضع ثوان.

وبذلك ستظهر لك النتيجة ويمكنك طباعتها بكل سهولة.