بشرى سارة من التأمينات الاجتماعية للمواطنين.. زيادة جديدة في المعاشات مبروك عليكم

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة لأصحاب المعاشات لإعاناتهم على متطلبات الحياة وخاصةً خلال الآونة الأخيرة، حيث تسعى لتوفير جميع السُبل التي تمنحم حياة كريمة مما دفعها لصرف زيادة وصل قدرها لـ 15% حيث بدأ الصرف منذ شهر أبريل الماضي وبلغ عدد الأشخاص المضافين نحو 10 مليون و 700 لذا الآن تعرف معنا على الزيادة وعلى كافة التفاصيل التي تخص بشرى سارة من التأمينات الاجتماعية للمواطنين.

بشرى سارة من التأمينات الاجتماعية

أعلنت الجهة المسوؤلة عن المعاشات في جمهورية مصر العربية عن استمرار صرف الزيادة التي أعلن عنها مجلس الوزراء المصري خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأ بالفعل صرفها لكافة المستفيدين من أبريل الماضي وتصل قيمتها لـ 15% وفقًا لما قرره رئيس جمهورية مصر العربية، لذا تعرف معنا الآن على قيمة الزيادة على حسب المعاش الذي تحصل عليه بشكل شهري:

في حال حصولك على معاش تصل قيمته لـ 1300 جنيه مصري فيحصل على زيادة تصل قيمتها لـ 195 جنيه.

أما الأشخاص الذين يتقاضون معاش تصل قيمته لـ 2300 جنيه ففي هذه الحالة سيحصلون على معاش قدره 324 جنيه.

إذا كنت تحصل على معاش تبلغ قيمته 3500 ففي هذه الحالة تكون الزيادة قدرها 525 جنيه.

من يتقاضى معاش تصل قيمته لـ 4300 جنيه فيحصل على زيادة يصل قدرها لـ 645.

أما من يحصل على معاش قيمته 5300 جنيه فيحصل على زيادة تصل لـ 795 جنيه.

هل زيادة المعاشات الأخيرة مستمرة؟

وفقًا لآخر قرارات فإن هذه الزيادة مستمرة وسوف يحصل عليها أصحاب المعاشات بشكل شهري فهي تُساهم في توفير حياة كريمة لهم وبدأ صرفها من أبريل الماضي وسوف يحصلون أيضًا عليهم في المعاش القادم لشهر أغسطس.