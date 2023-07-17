17 تموز تربية بابل رابط pdf نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2023 بالرقم الامتحاني| موقع نتائجنا

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن خلال الساعات القادمة سوف تعلن نتائج الثالث متوسط في كافة محافظات العراق، ولقد تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لكافة امتحانات الطلاب العراقيين الصف الثالث المتوسط، وسوف يقوم بالإعلان عنها بشكل رسمي عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وهذه المرحلة هي من اهم المراحل التي يمر بها الطالب وتكون اكثر اهمية لعدد كبير من طلاب الصف الثالث المتوسط للمتواجدين في العراق حيث ان هذه النتائج تقيم الطالب لكي ترسله إلى مرحلة جديدة.

تربية بابل رابط pdf نتائج الثالث متوسط

ستعلن نتائج الثالث متوسط علي الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أن جميع الطلاب قد قاموا بإجراء الامتحانات الخاصة بهم في 11 من شهر ديسمبر من السنة الماضية، وقد نشرت وزارة التربية والتعليم إنها سوف تقوم بتسهيل الحصول على نتائج الطلاب إلكترونيًا لكي تقوم بتوفير الجهد والوقت لكافة الطلاب وأولياء الأمور داخل جميع المحافظات العراقية بشكل كامل واستخراج النتائج إلكترونيًا لإرادتهم في الوقاية علي الطلاب عن طريق الإجراءات الصارمة الوقائية التي نشرتها وزارة التربية العراقية لكي تحسن من صحة المعلمين والطلاب، والآن سوف نوضح عن كيفية الحصول علي نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 من خلال السطور القادمة:

أولًا يجب عليك أن تصل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، ثم قم باختيار رمز الاستفسار عن النتيجة، بعدها سوف تقوم بإدخال الرقم الخاص بامتحانك مباشرةً، عندها سوف نقوم بالضغط علي زر الحصول علي النتيجة، ثم ستظهر لك النتيجة أمامك وستتأكد من إذا كانت البيانات صحيحة.

إن وزارة التربية والتعليم العراقية قد عملت علي توفير موقع إلكتروني لكي يتحقق من نتائج الثانوية العامة وهذا لكي يسهل علي الطلاب حصولهم علي مجموعهم والابتعاد عن الازدحام واجتناب تعرض الطلاب لإصابة فيروس كورونا داجل جميع المناطق في العراق، وذلك بعدما تنتهي عمليات المراجعة والتصحيح ومراقبة نتائج الثالث المتوسط في كافة المدارس في جميع انحاء محافظات العراق، فيكون متاح لكل الطلاب الحصول علي النتائج بسهولة من المنزل وذلك من خلال الدخول إلي موقع الوزارة بتسجيل اسم الطالب، وادخال الرقم الازم للحصول علي النتائج في اقل وقت.

نتيجة المرحلة المتوسطة في العراق

اصدرت وزارة التربية والتعليم في العراق اليوم للتحقيق من النتائج موقعا إلكترونيا فيسهل الوصول لجميع الطلاب، وحل مشاكل التزاحم وتقليل انتشار بالفيروسات المنتشرة.