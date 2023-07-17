الان ظهرت نتائج البكالوريا في سوريا 2023 الدور الأول حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية نتائج الامتحانات النسخة 1.7

نتائج البكالوريا 2023 في سوريا، حيث أعلنت وزارة التربية السورية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الموعد الرسمي لإعلان النتائج والذي سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت سوريا، وسيتم نشر النتائج على رابط تطبيق نتائج الامتحانات وموقع الوزارة الرسمي، ينتظر الآلاف من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات السورية موعد صدور النتائج للاطلاع على نتائجهم واستخراج كشوف الدرجات ومعرفة أوائل الثانوية العامة في سوريا 2023 ولذلك، سنتناول في هذا المقال خطوات استخراج النتائج بأكثر من طريقة، بالإضافة إلى وضع رابط موقع وزارة التربية السورية ورابط تطبيق نتائج الامتحانات بعد التحديث الجديد.

نتائج البكالوريا 2023 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب

يمكن الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 في سوريا بأكثر من طريقة عن طريق موقع وزارة التربية السورية،ويمكن البحث عن النتائج بالاسم أو رقم الاكتتاب أو اسم المدرسة، كما يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الأوائل في كل محافظة، وللاستخراج النتائج، يجب القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية، اختيار “ نتائج الثانوية العامة 2023″

اختيار القسم المناسب للبحث (علمي، أدبي، شرعي)

واختيار طريقة البحث المفضلة (اسم الطالب، رقم الاكتتاب، اسم المدرسة).

يمكن الاطلاع على صور توضحية لطريقة الاستخراج في الموقع.

رابط تطبيق نتائج الامتحانات فى سوريا

من المقرر أن تُعلن وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا 2023 ونسبة النجاح في كل قسم، خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين الموافق 17 يوليو 2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت سوريا، وسيتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة في سوريا أيضاً خلال المؤتمر الصحفي. يمكن الاطلاع على أسماء الأوائل من خلال النقر على أيقونة “الأوائل حسب المحافظة” أو “الأوائل حسب القطر”.