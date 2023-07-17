epedu.gov.iq استخراج الان نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول محافظات بغداد كربلاء واسط الكرخ رصافة عبر وزارة التربية العراقية

نتيجة الصف الثالث متوسط فى العراق الدور الاول 2023، حيث يولي موقع وزارة التربية العراقية اهتمامًا كبيرًا للعدالة والشفافية في عملية تقييم وإعلان نتائج الطلاب،و تعمل الوزارة بجدية على ضمان تقييم أداء الطلاب بموضوعية ودقة، حيث يتم تكليف لجان تصحيح متخصصة بمراجعة وتقييم إجابات الطلاب بعناية وحرص، بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح، يتم إعداد نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2023 في العراق بعناية ودقة في كل محافظة، ويتم تجميع وتحليل البيانات وإدخالها في النظام الإلكتروني المخصص لذلك، وهو موقع وزارة التربية العراقية،ويسهل هذا النظام ويسرع عملية إصدار نتائج الثالث متوسط ويضمن دقتها، ويعكس التزام الوزارة بتحسين جودة التعليم في العراق.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول

قاد الدكتور دارم الطباع، وزير التربية العراقية، العملية الامتحانية للصف الثالث المتوسط منذ انطلاقتها في مطلع شهر يونيو الماضي، وشرف عملية التصحيح المتزامنة معها والمراحل الأخيرة من التدقيق قبل رفع نتائج الامتحان على موقع الوزارة،و يمكن الوصول إلى النتائج على موقع الوزارة الرسمي بالإضافة إلى موقع ملازمنا الشهير، ووفقًا لما نتابعه، سيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط لجميع المحافظات في العراق اليوم الإثنين 17 تموز الجاري، يعكس ذلك التزام الوزارة بتوفير النتائج بشكل شفاف وفي أسرع وقت ممكن، وتحسين جودة التعليم في العراق.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول موقع نتائجنا

بعد الانتهاء من تجميع وتحليل النتائج، تعلن وزارة التربية العراقية رسميًا عنها. يتم نشر النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها من خلال الخطوات التالية: