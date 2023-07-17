Download…بالشكف نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول ظهرت الان نتائجنا

تم الإعلان عن ظهور نتائج الصف الثالث متوسط العراق من وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتائج الطلاب اليوم الأثنين الموافق 17/7/2023 من خلال اللجنة الدائمة للإمتحانات, وذلك للإنتهاء أخيرا من عملية التصحيح والمراجعات النهائية وهذا الخبر يفرح الكثير من الطلاب للصف التاسع العراق, لإنهم بحاجة إلى إستقرار عقولهم بعد هذه الفترة التي تم إنتظارها من وقت بعيد, لذلك جاء الوقت الذي يعرف فيها كل طالب إلى أين هو ذاهب في مشواره التعليمي وتحديد الجامعة التي سوف يلتحق بها بحسب مجموعه, ومن الأشياء المهمة للطالب الآن هو معرفة الرابط الإلكتروني للبحث عن النتائج لذلك تم توفيرها من قبل الوزارة.

نتائج الصف الثالث متوسط العراق

أعلنت الوزاة التعليمية العراقية أن الأثنين الموافق السابع عشر من شهر يوليو 2023 هو موعد ظهور نتائج الصف الثالث متوسط العراق, وتم بالفعل تحديث المواقع الإلكترونية للروابط التي يتم من خلالها الوصول للنتائج من خلال الفقرة الأتية:

عندما تقوم بالدخول إلى الموقع الحاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال هذا الرابط لموقع نتائجنا, ثم يمكنك تحديد البحث عن نتائج الثالث متوسط العراق ثم قم بتحديد المحافظة والمدرسة والفصل الدراسي الثاني الدور الأول, وبعد ذلك قم بالذهاب إلى خانة إدخال رقم الجلوس وأكتب الرقم الصحيح ثم إدخل الأسم رباعي للطالب, سيقابلك خانة عرض النتائج قم بالنقر عليها وبعد ذلك سوف تظهر النتائج في غضون بضع دقائق ثم قم بحفظها.

نتائج الثالث متوسط العراق محافظة السليمانية عبر موقع نتائجنا باللينك المباشر

يبحث الطلاب لمحافظة السليمانية على الرابط الوزاري التي توفره وزارة التربية والتعليم عبر موقع نتائجنا لعام2023 ,لذلك قم بالبحث عن نتائج الثالث متوسط العراق وقم بتحديد محافظة السليمانية ثم إدخل إلى الرابط ثم قم بإدخال الأسم ورقم الجلوس وقم بالبحث عن النتائج, وهذه الطريقة تساعد الطلاب للوصول إلى النتائج تم الإعلان من جهة لجنة التربية النيابية بأن تصحيح الدفاتر الإمتحانية تجاوزت نسبة النجاح ال%90 ,وسوف تظهر النتائج خلال الأيام القليلة القادمة لمحافظة السليمانية, وتم الإعلان من وزير التربية والتعليم بأن ستتوفر جميع النتائج لجميع المحافظات غدا الاثنين الموافق 17/7/2023 للصف الثالث متوسط العراق.