هُنا.. moed.gov.sy رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية

moed.gov.sy رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية، بعد انتهاء امتحانات القسمين العلمي والأدبي في سوريا، سيكون بإمكان جميع طلاب البكالوريا متابعة نتائجهم عبر رابط نتائج البكالوريا السورية 2023، وأكدت وزارة التربية في سوريا أن نتائج البكالوريا السورية 2023 ستكون مرضية لجميع الطلاب، بناء على المؤشرات الأولية لعمليات التصحيح التي أظهرت ارتفاعًا في نسب النجاح لهذا العام. كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال هذا الأسبوع وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا الدورة الأولي 2023 عبر موقع وزارة التربية السورية.

moed.gov.sy رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023

تم انتهاء امتحانات البكالوريا في جميع المحافظات وينتظر الطلاب الآن إعلان نتائج البكالوريا السورية 2023 في الأيام القادمة، وذلك من خلال مؤتمر صحفي كبير سيقوم بإلقاءه وزير التعليم السوري، السيد دارم طباع، سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن الأوائل في التخصصات العلمية والأدبية والشرعية، إلى جانب نسب النجاح للطلاب في هذا العام.

وأعلنت وزارة التعليم السورية أن النتيجة النهائية ستتم الإعلان عنها عبر الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك نظرًا لأهمية هذا الأمر بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور.

رابط moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم

يمكن للطلاب السوريين الاستعلام عن نتائج البكالوريا عبر الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية على الإنترنت: www.moed.gov.sy

2- النقر على رابط “نتائج البكالوريا” الموجود على الصفحة الرئيسية للموقع.

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص له.

4- النقر على زر “البحث” للحصول على النتيجة.

5- ستظهر النتيجة على الشاشة، ويمكن للطالب الاحتفاظ بنسخة منها للاحتفاظ بها كدليل على النتيجة النهائية.

خطوات تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات السورية

يمكن للطلاب تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات السورية على هواتفهم الذكية من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى متجر التطبيقات على هاتفك الذكي (App Store لنظام iOS أو Google Play لنظام Android).

2- البحث عن تطبيق “نتائج الامتحانات السورية” في متجر التطبيقات.

3- النقر على زر “تنزيل” أو “تثبيت” لتحميل التطبيق على هاتفك الذكي.

4- بعد اكتمال التنزيل، النقر على أيقونة التطبيق لفتحه.

5- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص له.

6- النقر على زر “البحث” للحصول على النتيجة.

7- ستظهر النتيجة على الشاشة، ويمكن للطالب الاحتفاظ بنسخة منها للاحتفاظ بها كدليل على النتيجة النهائية.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023

أعلنت وزارة التربية السورية، في بيان رسمي خلال الساعات الماضية إعتماد نتائج شهادة البكالوريا سوريا الدورة الأولي 2023 وإتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق النتائج الإمتحانية المخصص لشهادات الثانوية العامة والتعليم الأساسي في سوريا.