طالع الآن كشوفات pdf نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا والتربية العراقية، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور في العراق عن نتائج الثالث متوسط الأول لعام 2023، ويتم ذلك من خلال البحث عن رابط تنزيل النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية epedu.gov.iq، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي بالموعد المتوقع للإعلان عن النتائج للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي 2022-2023 ونستعرض معكم كيفية الحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 للدور الأول.

كشوفات pdf نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023

تبعاً لتصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية، فإن مجموعة كبيرة من المحافظات العراقية قد انتهت من أعمال التصحيح ورص درجات الطلاب، ومن بين تلك المحافظات: كربلاء، كركوك، نينوى، ديالى، ميسان، أربيل، الكرخ، صلاح الدين، القادسية، الرصافة، السليمانية، وغيرها، ويعد هذا إنجازًا هامًا يساعد على تحديد نتائج الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي 2022-2023 بشكل أسرع وأكثر دقة، وبعد الانتهاء من عملية الرص والتدقيق، يتم إرسال النتائج إلى وزارة التربية العراقية لإعلانها رسميًا على موقعها الرسمي بعد التأكد من صحتها ودقتها.

رابط تحميل نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول 2023

من الممكن الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2023 في كركوك وذلك عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الرابط التالي: epedu.gov.iq

على الرابط التالي: اختيار أيقونة “نتائج الامتحانات” الموجودة في الصفحة الرئيسية.

تحديد “الصف الثالث المتوسط” و “الدور الأول” كنوع للامتحان.

اختيار “محافظة كركوك” من القائمة الخاصة بالمحافظات.

كتابة رقم الجلوس واسم الطالب في الحقول المخصصة لذلك.

النقر على زر “عرض النتيجة” لعرض نتيجة الطالب.

يمكن تنزيل النتيجة عن طريق النقر على زر “تنزيل” الموجود بجوار نتيجة الطالب.

يجب الانتباه إلى أنه يجب استخدام الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية للاستعلام عن النتائج وتجنب استخدام أي مواقع غير رسمية أو تطبيقات غير موثوقة.