ثبت الان تردد قناة بطوط احدث قنوات الاطفال علي النايل يات

تردد قناة بطوط الجديد ، تعد قناة بطوط، واحدة من أشهر قنوات الأطفال، بقوة إلى الأقمار الصناعية بعد فترة من التوقفات ، أعلنت إدارة القناة عن عودتها بعد إجراء بعض التحديثات، وهذا يعد خبرًا مفرحًا للعديد من الأطفال الذين يحبون مشاهدة برامجها اليومية ، تقدم القناة عددًا كبيرًا من الأغاني الترفيهية وأفلام الكرتون العالمية والعربية، بالإضافة إلى ترجمة المحتوى الأجنبي إلى اللغة العربية لجذب الشباب والآباء والأمهات ، فيما يلي التردد الخاص بقناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات.

برامج قناة بطوط الخاصة بالاطفال

برامج قناة بطوط المفضلة لدى الأطفال ، حيث تقدم قناة بطوط مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية للأطفال، بما في ذلك الرسوم المتحركة، والأفلام الكرتونية، والأغاني، والمسابقات، والعروض المسرحية، والأنشطة التعليمية، والألعاب، و يمكن الاطلاع على جدول البرامج اليومية لقناة بطوط من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، أو من خلال الاستعانة بدليل البرامج الذي يتم عرضه على الشاشة خلال بث القناة ، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على معلومات حول البرامج الجديدة والمستقبلية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة بطوط، مثل صفحاتها على فيسبوك ، كما يمكن للآباء والأمهات أيضاً البحث عن تقييمات ومراجعات حول برامج بطوط على مواقع الإنترنت والتي يمكن أن تساعدهم في اختيار البرامج التي تناسب أطفالهم.

تردد قناة بطوط الجديد

تقوم قناة بطوط على مدار اليوم ببث أحدث أفلام الكرتون العربية والأجنبية، إلى جانب مجموعة كبيرة ومميزة من الأغاني المخصصة للأطفال والتي تحظى بإعجاب واسع من جميع الفئات العمرية ، ويمكن الحصول على القناة من خلال التردد التالي:

التردد: 11594/10853

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6