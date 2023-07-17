results رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول PDF عموم المحافظات عبر وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq

results رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول PDF عموم المحافظات عبر وزارة التربية العراقية epedu.gov.iqK أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الاثنين، عن ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول للعام الدراسي 2023، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو عبر موقع نتائجنا الآن، ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق، حيث تم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا، ويعتبر الحصول على نتائج الثالث متوسط أمراً مهماً للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكنهم من خلالها التحضير للالتحاق بالمدارس الثانوية وتعد شهادة الثالث المتوسط من الشهادات الحيوية في حياة الطلاب، وتعكس جهودهم وإنجازاتهم في الدراسة.

results نتائج الثالث متوسط 2023

انتهت المواقع الوزارة في الراق من رفع نتائج الثالث المتوسط للدور الأول من العام الدراسي 2023 في جميع المحافظات العراقية، ويمكن الآن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التربية، سيتم الإعلان عن النتائج خلال هذا الأسبوع.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول PDF

ويمكن الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 في جميع المحافظات العراقية، يمكن اتباع الخطوات التالية: