حدث تردد قناة توم وجيري للاطفال الجديد 2023

تردد قناة توم وجيري الخاصة بالاطفال ، حيث يهتم الآباء بالبحث عن قنوات تقدم لأطفالهم برامج كرتونية ممتعة وتعليمية في آن واحد، ومن أبرز هذه القنوات تعد قناة توم وجيري للاطفال الجديد. يجب على الجميع تحديث أجهزتهم باستمرار حتى يتمكنوا من التقاط تردد القناة الجديد، حيث تعتبر توم وجيري من أشهر قنوات الأطفال والتي تلفت انتباه الصغار والكبار على حد سواء، خاصةً خلال فترات الإجازات والأوقات الفراغية ، تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الرسوم المتحركة الأصلية على مدار اليوم، ما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات التي تبحث عن الترفيه والتعلم لأطفالها.

برامج قناة توم وجيري للاطفال

تقدم قناة توم وجيري مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية الممتعة والمحبوبة لدى الأطفال، ومن بين البرامج التي تعرضها القناة:

1. توم وجيري: يعتبر هذا المسلسل الرسوم المتحركة الشهير واحداً من برامج القناة الأساسية، ويتابعه الأطفال حول العالم بشغف. البرنامج يتمحور حول المغامرات الكوميدية للقط توم والفأر جيري.

2. الكابتن ماجد: يدور المسلسل حول مغامرات الكابتن ماجد وفريقه من الأبطال في حل الألغاز وحماية المدينة من الأشرار.

3. سوبرمان: يتابع هذا المسلسل الرسوم المتحركة الأسطورة الخارقة سوبرمان في مغامراته المثيرة للأطفال.

4. بن 10: يتميز هذا المسلسل بشخصياته الفريدة والمنوعة، ويتابع الأطفال مغامرات بن الشاب الذي يمتلك ساعة فضائية تمنحه قدرات خاصة

تردد قناة توم وجيري علي النايل سات

يسرنا أن نقدم لكم تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات، وهو على النحو التالي:

– تردد القناة: 11175

– نسبة الترميز: 27500

– الاستقطاب: عمودي

– عامل تصحيح الأخطاء: ⅚

– معدل ترميز القطبية الأفقية: 27500

يمكنكم الآن تحديث أجهزتكم والاستمتاع بمشاهدة برامج وأفلام توم وجيري الممتعة على قناتهم الجديدة.