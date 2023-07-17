نتائج الباك سوريا moed.gov.sy خطوات تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا 2023

نتائج الباك سوريا، يبحث عدد كبير من الطلاب عن الرابط الالكتروني التي اعلنت عنه وزارة التعليم السورية خلال الساعات الماضية والذي يتيح للطالب وولي الامر الاطلاع على النتيجة بكل سهوة، دون الحاجة الى الخروج من المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موقع نتائج الباك سوريا 2023.

موقع نتائج الباك سوريا 2023

يهتم عدد كبير من الطلاب بالإطلاع على نتائج الباك للعام الدراسي 2023، خاصة بعدما أعلنت وزارة التربية السورية عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المدارس السورية، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الباك سوريا تؤكد ارتفاع نسب النجاح هذا العام وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة في بداية الترم الأول .

وأكد وزير التربية السورية على أن نتائج الباك سوريا 2023 سوف تكون متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، وأشار نصدر بالوزارة إلى أنه في حالة أن الموقع لا يعمل يرجى الانتظار قليلاً نظراً للضغط الشديد على الموقع وكثرة الزيارات، وأشاد وزير التعليم السوري بالمجهود الذي قامت به القيادات التعليمية منذ بداية العام الجاري، وأشار إلى أن الوزارة سوف تقوم بتكريم أوائل الطلبة خلال مؤتمر صحفي، بحضور عدد كبير من اولياء أمور الطلاب المتفوقين وتقدم بأرق التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح في المراحل المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الباك سوريا 2023