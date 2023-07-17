“هنا” نتائج الصف الثالث متوسط 2023 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

في الساعات الأولى من صباح اليوم، ازدادت نسبة البحث على محركات البحث الإلكترونية، حيث زادت الرغبة في الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 في جميع محافظات العراق، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية من قليل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه تم رفع نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول لعام 2023، جاء ذلك بعد طول انتظار بعد أن أعلنت الوزارة انتهاء عمليات تصحيح الأوراق واكتمال عمليات التدقيق والمراجعة بالكامل، لقد شهدت الأيام الماضية تفاني واجتهاد الهيئة الإدارية للتعليم في العراق لتقديم النتائج إلى الطلاب، وقد حرصت على عدم تعرض أي طالب للظلم استحقاقه الكامل للدرجات التى حصل عليها، لأن هذه المرحلة التعليمية هي خطوة مهمة في تحديد المستقبل التعليمي للطلاب، أما بالنسبة لخطوات الحصول على نتائج الصف الثالث العراقي، فستجد الخطوات والروابط في الفقرة التالية.

استخراج نتائج الثالث متوسط العراقي

منذ قليل أعلنت وزارة التربية العراقية عن نشر نتائج طلاب الصف الثالث متوسط الدور الأول لعام 2023، الان يمكنك الحصول على نتيجة الطلاب في جميع أنحاء محافظات العراق، عن طريق روابط مباشرة بتنسيق pdf، بما في ذلك الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، ويمكن الوصول إلى النتائج أيضًا على موقع “نتائجنا”، وذلك باتباع الخطوات الآتية :

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

التربية ثم ابحث عن نتيجة الثالث متوسط الدور الأول 2023.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس أو رقم الاكتتاب والمحافظة التابع لها.

انقر فوق مربع “بحث” أو “استعلام”.

الآن ستظهر النتائج أمامك على الشاشة ويمكن أن تطبعها أو حفظها للرجوع إليها لاحقًا.

يمكنك الحصول على ملف pdf للنتائج بالكامل من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية وذلك عن طريق زيارة موقع نتائجنا واختيار المحافظة التي تتبعها،بعد ذلك اضغط على ايقونة تحميل او تنزيل وانتظر قليلا حتى يتم تحميل الملف، ثم ابحث عن اسمك داخل هذا الملف، تأكد من اتباع الإرشادات والروابط الرسمية المتوفرة على موقع وزارة التربية والتعليم حتى تحصل على نتائج موثوقة ودقيقة.