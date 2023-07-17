صدرت : رابط https://bac.onec.dz/ نتائج البكالوريا 2023 الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

نتائج البكالوريا 2023 الجزائر، يبحث عدد كبير من الطلاب عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم السورية خلال الأيام الماضية، حيث صرحت الوزارة على الموقع الرسمي لها على الإنترنت عن إنتهاء الامتحانات دون حدوث أي شكوى سواء من الطلاب أو المراقبين، وأشارت الوزارة عن تدشين رابط الكتروني للاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023.

نتائج شهادة البكالوريا 2023 في الجزائر

تعد شهادة البكالوريا 2023 الجزائر من أهم المراحل الدراسية التي يهتم الطالب بها أن يحصد أعلى الدرجات التي تمكنه بعد ذلك الالتحاق بالكلية المفضلة، وكانت وزارة التعليم الجزائرية قد أعلنت عن استعدادها التام لاستقبال الطلاب في كافة اللجان مع الالتزام بالاحتياطات الاحترازية، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لا يتعرض الطالب إلى الحرمان من دخول باقي الامتحانات.

نتائج الامتحانات في الجزائر 2023 على هواتف الاندرويد

حيث أعلنت مديرية المعلوماتية التابع لوزارة التعليم الجزائرية، عن تطوير برنامج “نتائج البكالوريا 2023” الذي يتيح للطلاب سهولة الاطلاع على النتائج من داخل المنزل، خاصة وأن الطلاب يشعرون بحالة من القلق الشديد، لإلا أن الوزارة أكدت على حرصها على رفع النتائج على التطبيق الالكتروني التي سوف يمكن الطلاب من الاطلاع على النتائج بكل سهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر 2023

حيث تسعى وزارة التربية الجزائرية على استخدام أحدث الوسائل الالكترونية للقيام بالمنظومة التعليمية وتقديم الدعم للطلاب والمعلمين وذلك عبر التطبيق الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة والذي يتمكن من خلاله الطالب وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: