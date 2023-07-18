متاحة.. نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ الجزائر bac.onec.dz وزارة التربية الوطنية الجزائرية awlya موقع الديوان الوطني

نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ الجزائر أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر في الساعات الأخيرة، أن نتائج الباكالوريا 2023 دورة جوان، ستكون متاحة اليوم الاثنين الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري وأوضحت الوزارة أن وزير التربية الوطنية سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في مقر الوزارة بالمرادية بعد اعتماد النتائج وتحديد نسبة النجاح في كل شعبة، وتكريم الطلاب والطالبات الأوائل في كل شعبة. ومن المتوقع أن تبدأ عملية الاستعلام عن النتائج بعد إعلان وزير التربية الوطنية عنها في المؤتمر الصحفي، ويمكن للطلاب والطالبات الحصول عليها بسهولة وعدم وجود أي مشاكل.

نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ الجزائر

ينتظر طلاب وطالبات البكالوريا في الجزائر بفارغ الصبر إعلان نتائجهم بعد انتهاء عمليات تصحيح الأوراق في الفترة الأخيرة وأعلنت وزارة التربية الوطنية أن عملية التدقيق في أوراق الامتحانات استغرقت وقتا طويلا، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في جميع الولايات بالجزائر في الدورة الصيفية لعام 2023 يوم الاثنين الموافق السابع والعشرون من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر.

موقع وزارة التربية الوطنية

وعندما يتم اعتماد نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ الجزائر ، يمكن للطلاب الحصول عليها بدون مشاكل، وذلك عبر الإعلان المباشر على موقع وزارة التربية الوطنية، ويمكنهم استخراج النتائج بسهولة وعدم وجود أي مشاكل تذكر ومن خلال الحصول على النتائج فوراً، يمكن للطلاب والطالبات اتخاذ الخطوات اللازمة لمواصلة تعليمهم وتحديد مسار حياتهم المهنية المستقبلية.

في امتحان شهادة البكالوريا لعام ٢٠٢٣، بلغت نسبة النجاح العامة ٥٠.٦٣٪، ويتم اعتبار الطالب ناجحاً إذا حصل على علامة ١٠ من ٢٠ أو أكثر كما أن نسبة النجاح الأعلى في جميع التخصصات كانت في شعبة الرياضيات حيث بلغت ٧٩.٢٢٪.

موقع الديوان الوطني للامتحانات

يمكن لطلاب الباكالوريا في الجزائر الحصول على نتائجهم بسهولة عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط

إدخال البيانات المطلوبة، وهي رقم التسجيل والرقم السري الخاص بالطالب.

سيتم طرح سؤال عشوائي من قبل الموقع، وعليك الإجابة عليه للسماح لك بالاستعلام.

بعد الإجابة على السؤال العشوائي، يمكن الضغط على زر “استظهار النتيجة” للاستعلام عن نتيجة الامتحان.

ومن المهم الإشارة إلى أنه يجب الانتظار حتى يتم الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر، قبل الدخول إلى الموقع للاستعلام عن النتيجة.

الاستعلام عن النتيجة

يمكن لطلاب نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ الجزائر الحصول على نتائجهم بشكل سهل عن طريق الاتصال أو المكالمة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر “إجراء أتصال أو مكالمة”.

اتصل برقم الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 الجزائرية، وهو *567#.

حدد اللغة التي تفضل استخدامها للاستعلام عن النتائج، سواء العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية.

سجل البيانات المطلوبة عن الطالب.

اضغط على زر “envoye” للحصول على تفاصيل النتيجة على الفور.

موقع فضاء الأولياء

يمكن لأولياء الأمور في الجزائر الحصول على نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ الجزائر أبنائهم في امتحان الباكالوريا بسهولة عبر موقع فضاء الأولياء، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع فضاء الأولياء.

من الصفحة الرئيسية، اضغط على أيقونة “تسجيل جديد” لتسجيل حساب جديد بيانات الولي.

بعد تسجيل الدخول، اضغط على أيقونة “أبنائي المتمدرسين”.

اضغط على “تسجيل جديد” ثم سجل بيانات الأبناء المطلوبة.

انتقل إلى صفحة “نتائج أبنائي”، ثم حدد الفصل الدراسي والعام الدراسي.

اضغط على زر “استظهار نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ الجزائر ” للحصول على نتائج امتحان الباكالوريا لأبنائك.