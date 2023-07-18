هُنا.. رابط moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع التربية السورية

رابط moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم عبر موقع التربية السورية، يواصل الآلاف من الطلاب في سورايا البحث عن نتائج الامتحانات في سوريا، ولكن يمكن الآن تحميل تطبيق نتائج الامتحانات الرسمي من وزارة التربية السورية، والذي يوفر أحدث النتائج لطلاب الشهادات العامة في سوريا بكل سهولة ودقة على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android. ويعمل الفريق حالياً على تطوير نسخة لأجهزة iOS.

رابط moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم

يمكنك تحميل التطبيق من الرابط المقدم والاستعلام عن نتائجك في أي وقت ومن أي مكان، وستتمكن من الحصول على النتائج التي تحتاجها بثقة ودون أي تأخير، يعمل التطبيق على توفير هذه المعلومات بسهولة ويسر، مما يتيح للطلاب الحصول على النتائج الدقيقة والمحدثة في الوقت المناسب.

تحميل تطبيق نتائج البكالوريا سوريا apk

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة ومريحة لمعرفة نتائج امتحانات الشهادات العامة في سوريا، فإن وزارة التربية السورية قد وفرت تطبيقًا رائعًا لهذا الغرض، يسمح لك تطبيق نتائج الامتحانات سوريا apk بالاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2023 بكل فروعها في جميع أنحاء البلاد، ويعمل بشكل ممتاز على أجهزة Android، مع نسخة لأجهزة iOS التي ستتم إطلاقها في وقت لاحق.

تحميل تطبيق نتائج البكالوريا سوريا apk

ويمكن تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات 2023 بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لتطبيق نتائج الامتحانات السورية. أو من خلال رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023

أو من خلال اختيار “حمل التطبيق من مخدم الوزارة”.

تحميل التطبيق على الجهاز.

أو يمكن تنزيل التطبيق من خلال موقع ميديا فاير عبر الرابط المقدم، والضغط على كلمة “download” لتحميل التطبيق على الجهاز.

رابط moed.gov.sy نتائج البكالوريا سوريا 2023

يمكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.

2- اختيار السنة الدراسية والفرع والشعبة وإدخال رقم الجلوس الخاص بك.

3- الضغط على زر “استعلام” للحصول على نتيجتك.

4- سيظهر لك النتيجة على الفور في حال تم نشرها.

5- يمكن أيضًا الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا باستخدام تطبيق نتائج الامتحانات الرسمي الذي يمكن تحميله من موقع وزارة التربية السورية. بعد تحميل التطبيق، يمكن الدخول إلى حسابك والاستعلام عن نتائجك بسهولة ودقة.

نتائج البكالوريا سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الإكتتاب

تم الإعلان اليوم الاثنين 17 يوليو عن نتائج البكالوريا 2023 في سوريا، ويمكن لطلاب مرحلة البكالوريا الحصول على نتائجهم حسب الاسم ورقم الاكتتاب.

وأفادت الوزارة في بيانها بأن عدد الطلاب المتقدمين في الفرع العلمي بلغ 147243 طالبًا وطالبة، ونجح منهم عدد 97667 طالبًا وطالبة، مما يشكل نسبة نجاح بلغت 66.33% في الدورة الأولى فقط. ويتميز هذا الرقم بزيادة ملحوظة عن نسبة النجاح في دورة العام الماضي 2022 التي بلغت 55.29%.