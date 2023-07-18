هُنا من الكنترول …نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس”ادبي وعلمي https:moe.gov.eg وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس”ادبي وعلمي”، بعد أن انهى طلبة وطالبات الثانوية العامة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 وسط متابعة وزارة التربية والتعليم التي اعلنت رقع حالة الطوارئ في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، حيث صرح الدكتور “رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عن بداية أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى الجمهورية، ويسعى موقع البديل على تغطية أهم الأخبار التعليمية التي تهم القارئ العربي في شتى المجالات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة 2023 .

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

حيث يسعى عدد كبير من الطلاب على الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب بداية من 1 أغسطس الجاري، وصرح الدكتور “رضا حجازي” أن الوزارة حريصة كل الحرص على متابعة اعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات حتى تطمئن أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن المؤشرات الاولية لتصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة تؤكد ارتفاع نسب النجاح هذا العام، وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة خلال بداية العام الدراسي، وأشارت الوزارة إلى أنه فور الإنتهاء من تصحيح اوراق الإجابة الخاصة بطلاب الثانوية العامة واعتماد النتيجة من قبل الوزارة سوف يتم رفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم من هنا .

ثم اختر نتائج الطلاب.

اختر شعبة الطالب “ادبي ،علمي”

ثم اضغط على استعلام .

سوف تظهر امامك النتيجة بالتفصيل.

ومن المفترض اعلان النتائج خلال الفترة القادمة وتجري بالوقت الحالي العمليات النهائية للتصحيح في الاوراق التي امتحن بها الطلاب واعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية ان النتيجة نسب النجاح مرتفعة للغاية عن السنوات الماضية وسوف تعتمد عقب الانتهاء من التصحيح .