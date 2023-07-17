نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 والاوراق المطلوبة للتقديم “رسمي ولغات” tansikgprim.emis.gov.eg

بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 والاوراق المطلوبة للتقديم ….

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

يهتم عدد كبير من اولياء الأمور بالبحث عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023 التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب من خلال الرابط الالكتروني ، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن فتح باب التقديم للالتحاق في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024 تجنباً للازدحام داخل المدارس ، وأشارت الوزارة أنه يجب على ولي الأمر الالتزام بموعد التقديم الذي ظل متاح أمام الجميع حتى الموافق 15 يوليو الجاري، وشددت الوزارة على أولياء الأمور سرعة التقديم قبل إنتهاء المدة المعلن عنها .

خطوات الاستعلام عن نتيجة رياض الاطفال 2023

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم .

ادخال الرقم القومي لولي الأمر

اضغط على اظهر النتيجة .

الاوراق المطلوبة للتقديم في رياض الاطفال

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحضير الاوراق المطلوبة بعد التعرف على نتيجة التنسيق وتقديمها إلى ادارة المدرسة التي تم قبول الطالب بها، وهي كالآتي: