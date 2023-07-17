moed.gov.sy رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 الدورة الأولى (علمي وأدبي) عبر موقع وزارة التربية السورية

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023، يمكن لكافة طلاب الثانوية العامة في جميع ربوع وأحياء ومدن الجمهورية السورية الدخول الآن على رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 والاستعلام عن النتائج الخاصة بهم عن طريق الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بهم أو رقم الجلوس الاستعلام عن درجاتهم في كافة المواد، وتعتبر تلك المرحلة الدراسية هي عنق الزجاجة حيث يدرك الجميع أهمية ما سيحصلون عليه من درجات سوف تنقلهم من تلك المرحلة إلى مرحلة أكبر في التعليم وهي المرحلة الجامعية، حيث سيتحدد مستقبل كل طالب بناء على الكلية التي سيلتحق بها، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أنه سيتم اتباع العرف المتبع في ظهور النتائج وهو إعلان نتائج الأوائل أولًا ثم يتبعها إعلان بقية النتائج.

رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 الدور الاول الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأثنين الموافق السابع عشر من شهر يوليو للعام 2023 عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية، وأكدت وزارة التربية السورية من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده ظهر اليوم لإعلان الأوائل وإعلان النتائج ونسب النجاح والتي جاءت على النحو التالي، نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بلغت 68.68% والشعبة العلمية 66.33% والثانوية التجارية 68.37%، أما الثانوية الشرعية فبلغت نسبة النجاح 77.40%، والثانوية المهنية النسوية 78.28%، أما نسبة النجاح للثانوية الصناعية 67.82%، كما تم الإعلان عن أسماء اوائل البكالوريا في سوريا دورة 2023.

وزارة التربية نتائج البكالوريا سوريا 2023

يمكن الآن لكافة الراغبين من طلاب الثانوية العامة في سوريا الاستعلام من خلال رابط نتائج البكالوريا سوريا 2023 وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: