ارتفاع من جديد في أسعار بورصة الدواجن اليوم 17 يوليو 2023 !! تعرف على الأسعار الجديدة

الكثير من الأشخاص يقومون بشراء الفراخ دومًا، وكذلك يقومون بشراء البيض بشكل يومي، لذا يرغبون دائمًا في معرفة أسعار بورصة الدواجن، إذ يبحثون اليوم مع بداية التعاملات الصباحية عن أسعار بورصة الدواجن اليوم 17 يوليو ، لهذا سوف نوفرها لكم فيما بعد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 17 يوليو

لقد تراجعت أسعار بورصة الدواجن اليوم 17 يوليو ، وذلك بشكل ملحوظ وواضح، حينما ننظر إلى أسعار أمس الأحد الموافق من 16 يوليو 2023م، وفيما يلي أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 17 يوليو 2023م:

بلغ سعر الدواجن البيضاء اليوم الإثنين الموافق من 17 يوليو 2023م، ما يقرب من حوالي 58 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.

كذلك بلغ سعر الدواجن الأمهات اليوم الإثنين الموافق من 17 يوليو 2023م، ما يقرب من حوالي 56 جنيهًا مصريًا، وهذا للكيلو الواحد.

هذا بجانب أن الدواجن الساسو سجلت اليوم الإثنين الموافق من 17 يوليو 2023م، ما يقرب من حوالي 100 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 انخفاضًا بشكل واضح، فقد سجلت الأسعار التالية: