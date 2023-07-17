عاجل .. انخفاض من جديد في سعر الذهب اليوم 17 يوليو 2023 !! ألحق اشتري بقا

يوجد أشخاص كثيرة تريد أن تطلع على أسعار الذهب بشكل مستمر، إذ يبحثون عن سعر الذهب اليوم 17 يوليو ، فمن المعروف أن أسعار الذهب تتغير في كل يوم، ومع مرور الوقت، لهذا سوف نتيح لكم تلك الأسعار اليوم الإثنين، السابع عشر من يوليو 2023م، في السطور المقبلة.

سعر الذهب اليوم 17 يوليو

جاء سعر الذهب اليوم 17 يوليو مستقرًا بشكل واضح، إذ أن الأسعار اليوم الإثنين قد سجلت ما يلي:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24، هذا اليوم الإثنين الموافق من 17 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 2491 جنيهًا مصريًا.

كذلك وصل سعر جرام الذهب عيار 21، استقر اليوم الإثنين الموافق من 17 يوليو 2023م، حتى سجل ما يقرب من حوالي 2180 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر جرام الذهب عيار 18، استقر اليوم الإثنين الموافق من 17 يوليو 2023م، حتى سجل ما يقرب من حوالي 1869 جنيهًا مصريًا.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

كما قلنا فيما سبق، أن أسعار الذهب شهدت هذا اليوم الإثنين السابع عشر من يوليو، استقرارًا بشكل ملحوظ، وهذا حينما نلقي نظرة إلى الأسعار التي سجلها المعدن الأصفر أمس الأحد السادس عشر من يوليو، ونقارنها بأسعار اليوم، فسوف نجد أن الأسعار ثابتة ومستقرة، ولم يحدث بها أي تغيير، كذلك أن سعر الجنيه المصري اليوم الإثنين الموافق من 17 يوليو 2023م، شهد استقرارًا واضحًا أيضًا، وقد سجل ما يقرب من حوالي 17400 جنيهًا مصريًا.