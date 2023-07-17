“ظهرت الآن” نتائج البكالوريا سوريا٢٠٢٣حلب ودمشق رقم الاكتتاب .. اعرف بسرعة نتيجتك أيه

في غصون الساعات القليلة المقبلة سوف يتم الإعلان عن نتيجة البكالوريا من قبل وزارة التربية السورية ، وذلك لكافة التخصصات والفروع ، وهذه السرعة لم تحدث إلا لكثرة التساؤلات عن النتيجة في المدن السورية المختلفة ، وعلى الرغم من أن هؤلاء الطلاب في عطلتهم الصيفية إلا أنهم لا يستمتعون بها بسبب انشغال فكرهم الذى يصب إلى نقطة واحدة فقط وهيا متى يتم الإعلان عن موعد نتيجة البكالوريا ، ولذلك يستمرون بترقب المواقع للكشف عن صدور تلك النتيجة ، وهنا سنوضح لكم كافة المعلومات الخاصة بالنتائج التي قد تحتاجونها .

نتائج البكالوريا سوريا٢٠٢٣حلب

لقد أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قراراً رسميا ينص على الانتهاء من كافة أعمال التصحيح الخاصة بكافة المواد الدراسية لدى الطلاب والتي قاموا بتسجيلها في تلك العام الدراسي ،ومن هنا قام أحد المسئولين بالوزارة بالتصريح عن ميعاد إصدار النتيجة ، وذلك سيتم في تمام يوم الإثنين الموافق بتاريخ السابع عشر من شهر تموز٢٠٢٣، وهذه سوف يتم قبل يوم الخميس الموافق العشرين من شهر تموز ٢٠٢٣ اعتمادا على تصريح من وزارة التربية السورية ، وبالفعل تم الانتهاء من أعمال التصحيح نظراً لأمانة وصدق وجودة النظام الرقابة داخل لجان الامتحان لكافة الطلاب رغم كثرة عددهم .

خطوات الحصول على نتائج البكالوريا ٢٠٢٣

نظرا لكثرة مواقع التواصل الاجتماعي والتي سوف يعمل على نشر النتائج الخاصة بالدورة الأولى ٢٠٢٣عقب اعتمادها من الوزارة .

من هنا سنقوم بتسهيل الأمور عليك أيها الطالب فكل ما سوف تقوم به هو السير على تلك الخطوات الآتية :