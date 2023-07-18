بالدرجات.. نتائج الباك في الجزائر ٢٠٢٣ برقم المقعد من خلال موقع وزارة التربية الوطنية

قامت ‏وزارة التربية الوطنية بالجزائر بالإعلان عن موعد نتائج الباك في الجزائر ٢٠٢٣ ‏على الموقع الإلكتروني الرسمي لها على تويتر ‏ومن المقرر ان الوزير ‏سوف يعقد مؤتمر صحفي داخل مقر الوزارة بل مرضية للإعلان عن كافة المعلومات الخاصة بالنتيجة من نسب النجاح في كل شعبة بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء اوائل الطلاب الطالبات في كل شعبة كما خصصت الوزارة يوم الإثنين ‏الذي يوافق 17 جولة في تمام 4:00 ‏مساء للإعلان عن النتيجة حيث يستطيع الطلاب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص في الديوان الوطني للامتحانات للاستعلام عن النتيجة أو من خلال موقع فضائي الأولياء أو عن طريق إرسال رسالة نصية على رقم #567* ‏وكتابة جميع البيانات اللازمة منك للحصول على النتيجة وخلال السطور القادمة سوف نوافيكم بكافة التفاصيل.

نتائج الباك في الجزائر ٢٠٢٣

‏يستطيع الطلاب والطالبات الحصول على نتائج الباك في الجزائر ٢٠٢٣ ‏الكترونيا من خلال ثلاث طرق حتى يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بعدد من الطرق ‏وذلك نتيجة لعدد الطلاب الكبير الذي يتخطى 700,000 طالب وطالبة مما يسبب ضغط كبير على المواقع والطرق المختلفة للاستعلام عن النتيجة.

‏رابط نتيجة البكالوريا 2023 الجزائر

‏يمكن للطلب الاستعلام عن نتائج الباك في الجزائر ٢٠٢٣ ‏من خلال الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات لكافة الطلاب وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية: