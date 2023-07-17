رابط نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ برقم الاكتتاب الدورة الاولى موقع وزارة التربية السورية

يبحث الكثير من الطلاب عن النتائج حيث انه سيتم الاعلان عنها من خلال انتهاء وزارة التربية والتعليم من تصحيح ومراجعة الاختبارات النهائية والتاكد من دقتها ومدى حصول الجميع على حقه، كما انها تعمل على تسهيل الحصول على النتائج من خلال توفير الروابط الإلكترونية الخاصة بالحصول على النتائج ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتائج البكالوريا ٢٠٢٣.

رابط نتائج البكالوريا ٢٠٢٣

تم تحديث موقع وزارة التربية والتعليم والذي يعمل على تسهيل الحصول على النتائج والتي يتم من خلال الاتي.

يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية

إختار نتائج الصف التاسع سوريا.

ثم إختار نتائج الامتحانات بكالوريا سوريا.

حدد المحافظة التابعة للطالب والإدارة التعليمية.

ثم قم بإدخال الإسم رباعي للطالب.

إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

حدد زرعرض النتائج.

ستظهر لك النتائج كاملة ثم قم بحفظها.

كما انه تم الاعلان عن انه سوف يتم الإعلان عن النتائج القسمين العلمي والأدبي والشرعي.

وزارة التربية بسوريا

تعمل على توفير الموقع الخاص للوزارة والتي يتم من خلاله عرض نتائج الطلاب وتوفير الوقت والجهد للطالب الوصول بكل سرعة للنتائج فقد جاءت الوزارة بالاعلان من خلال تصريح والاعلان عنها الساعة الثانية عشر وسوف يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا سوريا، برقم الإكتتاب وحسب الإسم فقط، وايضًا عن أسماء الأوائل من خلال مؤتمر صحفي.

فقد اعلنت ع ظهور النتائج الآن وان نسب النجاح في العلمي 66.33% وفي الفرع الأدبي 68.88%، حيث انه لا يوجد طالب حصل على العلامة الكاملة في القسم الأدبي.