“فيديو مناسب للباقات” ملخص مباراة الأهلي والمقاولون والمباريات الماضية .. بجودة HD

في لقاءٍ جماهيريٍ مثيرٍ، تمكن الفريق الأهلاوي من تحقيق فوزٍ ساحقٍ أمام منافسه فريق المقاولون العرب بنتيجة 4-1، جرت المباراة في ملعب المقاولون، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي 2022/2023.

ملخص مباراة الأهلي والمقاولون

في الدقيقه 17، تم تسجيل الهدف الأول للأهلي، حيث قام أحمد نبيل كوكا بتمرير كرة طويلة خلف دفاع المقاولون.

استلمها المهاجم المالي أليو ديانج داخل منطقة الجزاء وقام بتسديد كرة قوية لا يمكن إيقافها ولا ترد داخل الشباك.

ثم تمكن جوزيف أوشايا من تسجيل هدف التعادل لفريق المقاولون في الدقيقة 24.

بعد تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء قام بها لاعب المقاولون بتمرير الكرة برأسه إلى أوشايا الذي تلقى الكرة وسددها بباطن قدمه داخل الشباك.

وفي الدقيقة 52، سجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي، حيث قام كريستو بتنفيذ ضربة ركنية متقنة.

وتمكن شريف من توجيه تسديدة رأسية على يمين الحارس محمود أبو السعود وتسكن الكرة داخل الشباك.

في الدقيقة 67 من المباراة، سجل طاهر محمد طاهر هدفًا ثالثًا لفريق الأهلي بتمريرة بينية رائعة من زميله أفشة داخل منطقة الجزاء.

استقبل طاهر الكرة بمهارة وسددها بقدمه اليسرى في الزاوية اليمنى من مرمى حارس فريق المقاولون.

وفي الدقيقة 88، تمكن طاهر محمد طاهر من تسجيل هدف رابع للأهلي بنجاح بتنفيذ ركلة جزاء.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري