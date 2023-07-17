أخبار الرياضة

“فيديو مناسب للباقات” ملخص مباراة الأهلي والمقاولون والمباريات الماضية .. بجودة HD

جهاد حسينمنذ 12 دقيقة
0

في لقاءٍ جماهيريٍ مثيرٍ، تمكن الفريق الأهلاوي من تحقيق فوزٍ ساحقٍ أمام منافسه فريق المقاولون العرب بنتيجة 4-1، جرت المباراة في ملعب المقاولون، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي 2022/2023.

ملخص مباراة الأهلي والمقاولون

  • في الدقيقه 17، تم تسجيل الهدف الأول للأهلي، حيث قام أحمد نبيل كوكا بتمرير كرة طويلة خلف دفاع المقاولون.
  • استلمها المهاجم المالي أليو ديانج داخل منطقة الجزاء وقام بتسديد كرة قوية لا يمكن إيقافها ولا ترد داخل الشباك.
  • ثم تمكن جوزيف أوشايا من تسجيل هدف التعادل لفريق المقاولون في الدقيقة 24.
  • بعد تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء قام بها لاعب المقاولون بتمرير الكرة برأسه إلى أوشايا الذي تلقى الكرة وسددها بباطن قدمه داخل الشباك.
  • وفي الدقيقة 52، سجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي، حيث قام كريستو بتنفيذ ضربة ركنية متقنة.
  • وتمكن شريف من توجيه تسديدة رأسية على يمين الحارس محمود أبو السعود وتسكن الكرة داخل الشباك.
  • في الدقيقة 67 من المباراة، سجل طاهر محمد طاهر هدفًا ثالثًا لفريق الأهلي بتمريرة بينية رائعة من زميله أفشة داخل منطقة الجزاء.
  • استقبل طاهر الكرة بمهارة وسددها بقدمه اليسرى في الزاوية اليمنى من مرمى حارس فريق المقاولون.
  • وفي الدقيقة 88، تمكن طاهر محمد طاهر من تسجيل هدف رابع للأهلي بنجاح بتنفيذ ركلة جزاء.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري

  • عد فوزه في هذه المباراة، ارتفع رصيد النادي الأهلي، المعروف أيضًا بـ”القلعة الحمراء”، إلى 81 نقطة.
  • مما جعله يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
  • ومن جهة أخرى، توقف رصيد فريق المقاولون العرب عند 44 نقطة، وهذا يضعه في المركز السابع.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

جهاد حسينمنذ 12 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إنضم لقناتنا على تيليجرام