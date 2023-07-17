“بدء العد التنازلي” كم يوم باقي على صرف رواتب الدعم السكني دفعة شهر يوليو 2023

المواطنون والمواطنات المسجلين في الدعم السكني وينزل لهم في موعده الثابت شهريًا يتساءلون الآن عن كم يوم باقي على صرف رواتب الدعم السكني؟، حيث خصصت وزارة الإسكان السعودية موعد ثابت يتم فيه صرف الدعم السكني لمن تتوافر بهم شروط الحصول على الدعم، ألا وهو يوم الرابع والعشرين، علمًا بأن هذا الموعد إن صادف يوم إجازة رسمية فيتم الترحيل، فدعونا نوضح لكم كم باقي على راتب شهر يوليو؟ فضلًا اقرئوا سطورنا القادمة بعناية.

كم يوم باقي على صرف رواتب الدعم السكني

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل برنامج سكني فإن رواتب الدعم السكني دفعة شهر يوليو تُقدم للمستفيدين في موعدها في الرابع والعشرين من شهر يوليو القادم 2023، حيث الصرف سيكون يوم الاثنين السادس لشهر محرم لعام 1445 الجديد، حيث الرابع والعشرين لـ يوليو لعام 2023، أي باقي من الآن أسبوع فقط على الصرف الشهري سبعة أيام فقط.

شروط استحقاق الدعم السكني للمواطنين

وضحنا لكم كم يوم باقي على صرف رواتب الدعم السكني شهر يوليو الجاري، وبالنسبة للشروط الأساسية للاستحقاق، فقد عددتها وزارة الإسكان السعودية على النحو التالي: