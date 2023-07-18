هُنا.. 2023 bac.onec.dz الان ظهرت نتائج البكالوريا الباك الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والتعليم عن بعد

2023 bac.onec.dz الان ظهرت نتائج البكالوريا الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والتعليم عن بعد، أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانًا يعلن فيه أن نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 سيتم الإعلان عنها اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة مساءً وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر برقم التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية في الجزائر.

نتائج البكالوريا الجزائر الباك 2023

أعلنت وزارة التربية عن إمكانية الاطلاع على نتائج امتحان البكالوريا وفق الإجراءات التالية:

للمترشحين المتمدرسين:

يمكن الاطلاع على النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bac.onec.dz

يمكن الحصول على النتائج مجانًا عبر الهواتف النقالة لمشتركي شبكات موبيليس، أوريدو، وجيزي بتشكيل الرمز #567*

سيتم إعلان قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى جميع المؤسسات التعليمية التي اجتاز فيها الطلاب الامتحان.

لأولياء الأمور:

يمكن الاطلاع على نتائج أبنائهم عبر فضاء الأولياء: https://awlya.education.gov.dz

يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع أي من هذه الإجراءات للاطلاع على نتائج البكالوريا. يجب الانتباه إلى أنه يتعين على الطلاب والأولياء الانتظار حتى يتم الإعلان عن النتائج رسميًا من قبل وزارة التربية.

نتائج البكالوريا الجزائر للمترشحين الأحرار

يمكن الاطلاع على نتائج امتحان البكالوريا للمترشحين الأحرار دورة جويلية 2023 عن طريق الإجراءات التالية:

يمكن الاطلاع على النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bac.onec.dz

يمكن الحصول على النتائج مجانًا عبر الهواتف النقالة لمشتركي شبكات موبيليس، أوريدو، وجيزي بتشكيل الرمز #567*.

رابط نتائج البكالوريا الباك الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والتعليم عن بعد

يمكن الاستعلام عن نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://bac.onec.dz

اختيار السنة الدراسية ونوع الامتحان (بكالوريا) وإدخال رقم التسجيل وتاريخ الميلاد.

النقر على زر “التحقق” للتأكد من صحة البيانات المدخلة.

بعد التحقق من البيانات، سيتم عرض نتيجة الامتحان.

كما يمكن الحصول على النتائج مجانا عن طريق الهواتف المحمولة لمشتركي شبكات موبيليس، أوريدو وجيزي باتباع الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى الرقم 567 بكتابة الرمز BAC، ثم مسافة، ثم رقم التسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية تحوي نتيجة الامتحان.

يمكن أيضا الاطلاع على قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى جميع المؤسسات التعليمية التي أجري فيها الامتحان. ويمكن أيضًا الاطلاع على النتائج عبر فضاء الأولياء https://awlya.education.gov.dz/.

موعد إعلان نتائج الباك الجزائر 2023

يمكن للراغبين في متابعة إعلان النتائج العامة لشهادة البكالوريا دورة جوان 2023 في الجزائر حضور لقاء الوزير التربية الوطنية الذي سيعقد يوم غد الإثنين 17 جويلية في مقر الوزارة بالمرادية على الساعة الثانية (14.00)، ومن المتوقع أن يتم خلال هذا اللقاء الصحفي الإعلان رسمياً عن النتائج وعدد الناجحين في امتحان البكالوريا.

نتائج البكالوريا 2023 الجزائر برقم التسجيل

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، نتائج شهادة البكالوريا الجزائر دورة جويلية 2023 عبر الموقع الرسمي لإعلان نتائج الشهادات والإمتحانات في الجزائر وهو موقع الديوان الوطني والتعليم عن بعد عقب إعتماد النتيجة رسميًا من وزير التربية والتعليم في الجمهورية الجزائرية وإتاحة النتيجة إلكترونيًا لجميع الطلاب والطالبات.