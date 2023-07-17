رسميًا.. ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2023 المٌعلن من وزارة التعليم المصرية

لم ينتظر طلاب الثانوية العامة الكثير من الوقت، إذ أنهم سرعان ما بحثوا عن ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك عقب أن انتهوا من تأدية الامتحانات الخاصة بهم، بالتحديد في اليوم الثالث عشر من شهر يوليو الذي نمر به، وفي السطور القادمة سوف نوفر لكم تفاصيل ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام الجاري 2023م.

ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2023

من المنتظر أن تظهر النتيجة الخاصة بطلبة وطالبات الثانوية العامة 2023م، في نهاية شهر يوليو الحالي، أو مع بدء الشهر القادم، وهو شهر أغسطس، وذلك على حسب ما قالته وزارة التربية والتعليم بخصوص ميعاد نتيجة الثانوية العامة 2023 ، كذلك أنها بينت أن تلك النتيجة سوف تظهر على الموقع الرسمي المتعلق بها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

بعدما تظهر نتيجة الثانوية العامة، وتعلن من قبل وزارة التربية والتعليم، سوف يكون بإمكان الطلبة والطالبات الحصول عليها بشكل إلكتروني، وهذا بواسطة السير على الخطوات التالية:

أولًا: الذهاب غلى الموقع الأساسي لوزارة التربية والتعليم، بواسطة النقر هنا.

ثانيًا: النقر على زر “نتيجة الثانوية العامة”.

ثالثًا: تدوين رقم جلوس الطالب بدقة.

رابعُا: النقر على تبويب “عرض النتيجة”.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

تيسيرًا على جميع الطلبة والطالبات بالثانوية العامة، قامت وزارة التربية والتعليم، بتوفير لينك، خاص بالاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني، إذ أنه بواسطته يستطيع الطالب معرفة النتيجة التي تتعلق به، فقط حينما تظهر النتيجة، يتوجب عليه الانتقال إلى هذا الرابط السابق، ويسجل البيانات المتعلقة به.