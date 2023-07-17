هُـنا Results رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق موقع نتائجنا ||Malazemna

نتائج ال6 الاعدادي العراق الكثير من الطلاب العراقيين يبحثون عن نتائج العامة حسب رقم المقعد 2023 لوزارة التربية والتعليم التونسي, بجميع فروعها الأدبي والعلمي والمهني والنسوي والشرعي والثانوي التجاري والصناعي, ولذلك تعمل الوزارة الآن على تحديث أخر نسخة تطبيق نتائج الإمتحانات للبكالوريا في سوريا للدورة الأولى, لتمنح الطلاب الرابط الأساسي لكي يبحثو من خلاله عن النتائج الخاصة بالعراق, وأعلنت وزارة التربية والتعليم على إقتراب موعد ظهور النتائج ومن الممكن ظهورها خلال الأيام القليلة القادمة, وسوف تعلن عن الميعاد الرسمي من خلال صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالوزارة فور الإنتهاء من التجهيزات الأخيرة.

نتائج ال6 الاعدادي العراق موقع نتائجنا

يمكنك الإطلاع على نتائج العراق من خلال الوصول إلى الموقع الوزاري, ويتم البحث من خلال الإنترنت ومحرك جوجل لذلك يمكنك تسجيل الدخول بالطريقة الأتية:

عليك بفتح المتصفح الخاص بوزارة التربية والتعليم

بعد دخولك على الرابط قم بتسجيل الدخول

وتحديد الإدارة التابع لها والمدرسة الخاصة بالطالب

ثم إدخال الإسم رباعي وكتابة رقم الجلوس بالكامل مع مراجعة البيانات التي أدخلتها, ثم بعد ذلك عليك بالنقر على عرض النتائج ثم إنتظر قليلا وستظهر لك النتائج الخاصة بالمواد التي قمت بالإختبار بها, وبعد ظهورها عليك بالقيام بحفظ النتيجة.

تاريخ الإعلان عن نتائج ال6 الاعدادي العراق

حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج العراق من خلال وزارة التربية والتعليم, وقام مصدر مسئول بالإعلان عن موعد نتائج الصف السادس في الأسبوع المقبل, لإنه حتى الآن لم يتم الإنتهاء من عمليات التصحيح, وأقرت الوزارة على إنها تقوم بالعمل على المراجعات الأخيرة وتعمل الوزارة بجميع أفرادها بيوم الإجازة الرسمية لتتمكن من الإنتهاء من هذه العملية, لإنها تعلم إنتظار الطلاب وأولياء الأمور للنتيجة وتعلم أيضا بإنهم في حالة قلق شديد من تأخير النتائج وتعلم بإنها من أهم الشهادات, لإنها تحدد مستقبل الطلاب وتحدد لكل طالب الإلتحاق بكليات وجامعات الوزارة بحسب مجموع كل طالب, لذلك تتمنى الوزارة لجميع الطلاب الحصول على أعلى المجاميع والنجاح والتوفيق.