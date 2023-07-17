Bac Onec استخراج نتائج البكالوريا 2023 الجزائر دورة جوان awlyaa.education.gov.dz وزارة التربية الوطنية

تصدرت نتائج البكالوريا الجزائر 2023 محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة وخاصة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية عبر حسابها الرسمي على تويتر عن تاريخ إعلان هذه النتائج للدورة الصيفية لعام 2023، وأفادت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة على الموقع الرسمي الخاص بالوزراة، كما أعلنت أن السيد وزير التربية الوطنية سيعقد مؤتمراً صحفياً في المقر الرئيسي للوزارة بالمرادية لشرح تفاصيل ظهور النتائج، ولهذا نتعرف على المزيد حول خطوات الاستعلام عنها.

نتائج البكالوريا الجزائر 2023

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن نتائج البكالوريا في الجزائر 2023 للدورة الصيفية لعام 2023 ستُعلن يوم الإثنين 17 يوليو الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر العاصمة، وأتاحت للطلاب أيضا طرق متعددة للحصول على النتائج وهي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو موقع فضاء الأولياء، أو من خلال إرسال رسالة نصية برقم الجلوس واسم الطالب إلى الرقم *567#، وتهيب الوزارة بالجميع الانتظار حتى الساعة المحددة للإعلان الرسمي عن النتائج، وتحذر من تداول أي أخبار غير دقيقة قبل ذلك، كما أشارت إلى فرض غرامة تصل إلى 500 ألف دينار جزائري على أي شخص ينشر أخبار كاذبة عن النتائج أو نسب النجاح، مما قد يتسبب في إحداث توتر لدى الطلاب وأولياء الأمور.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2023

الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 الجزائر يتم باستخدام رقم المقعد، يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول عليها..

قم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية bac onec dz 2023.

أو زيارة موقع فضاء الاولياء.

اختر الولاية التي تم فيها اجتياز الامتحانات.

اكتب رقم المقعد الخاص بك في الحقل المخصص.

أدخل تاريخ الميلاد الخاص بك في الخانة المخصصة.

اضغط على زر “إرسال” أو “تأكيد” للحصول على النتيجة.

سيتم عرض نتيجتك بمجرد تأكيد المعلومات المقدمة، ويُرجى الانتظار بصبر حتى يتم تحميل الصفحة وعرض النتيجة، ويمكنك طباعة الصفحة أو حفظها كنسخة إلكترونية للاحتفاظ بها.