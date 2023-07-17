“الخطوات والشروط المطلوبة” تعرف على موعد تقديم كلية الشرطة 2023 -2024

يقوم الكثير من الطلبة والطالبات بالسعي للتعرف على موعد تقديم كلية الشرطة 2023 ، إذ أن الرئيس الخاص بالأكاديمية قام بالإعلان عن فتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة، وفيا يلي سوف نتعرف على هذا الموعد الخاص بالتقديم بتلك الكلية.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023

تم الإعلان من جانب رئيس الأكاديمية عن موعد تقديم كلية الشرطة 2023 ، ليكون بدءًا من يوم الثلاثاء الذي سوف يكون موافقًا الثامن عشر من يوليو 2023م، هذا بجانب انه قال إن العملية الخاصة بالتقديم، سوف تكون مستمرة حتى اليوم الموافق من 10 أغسطس 2023م، من السنة الحالية، وبإمكان جميع الطلبة والطالبات بالدول الأور بالثانوية العامة، وأيضًا من يحملون الشهادة الخاصة بالثانوية العامة بالخارج، بجانب الدبلومات الأجنبية، أن يقوموا بالتقديم بكلية الشرطة تلك السنة، إذ أنه سوف يتم فتح باب التسجيل بيوم الخميس كما قلنا العاشر من أغسطس 2023م، ويمتد حتى اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر 2023م.

شروط التقديم في كلية الشركة 2023

توجد سلسلة من الشروط الخاصة بالتقديم في كلية الشرطة، أبرزها: