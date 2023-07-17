“الخطوات والشروط المطلوبة” تعرف على موعد تقديم كلية الشرطة 2023 -2024
يقوم الكثير من الطلبة والطالبات بالسعي للتعرف على موعد تقديم كلية الشرطة 2023 ، إذ أن الرئيس الخاص بالأكاديمية قام بالإعلان عن فتح باب التقديم لطلاب الثانوية العامة، وفيا يلي سوف نتعرف على هذا الموعد الخاص بالتقديم بتلك الكلية.
موعد تقديم كلية الشرطة 2023
تم الإعلان من جانب رئيس الأكاديمية عن موعد تقديم كلية الشرطة 2023 ، ليكون بدءًا من يوم الثلاثاء الذي سوف يكون موافقًا الثامن عشر من يوليو 2023م، هذا بجانب انه قال إن العملية الخاصة بالتقديم، سوف تكون مستمرة حتى اليوم الموافق من 10 أغسطس 2023م، من السنة الحالية، وبإمكان جميع الطلبة والطالبات بالدول الأور بالثانوية العامة، وأيضًا من يحملون الشهادة الخاصة بالثانوية العامة بالخارج، بجانب الدبلومات الأجنبية، أن يقوموا بالتقديم بكلية الشرطة تلك السنة، إذ أنه سوف يتم فتح باب التسجيل بيوم الخميس كما قلنا العاشر من أغسطس 2023م، ويمتد حتى اليوم الرابع عشر من شهر سبتمبر 2023م.
شروط التقديم في كلية الشركة 2023
توجد سلسلة من الشروط الخاصة بالتقديم في كلية الشرطة، أبرزها:
- ينبغي أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.
- كما أنه ينبغي أن يكون عمر المتقدم 22 عام كحد أقصى.
- هذا بجانب أنه لا بد من تمتع الشخص بحسن السير والسلوك.
- كذلك يجب عدم زواج المتقدم حينما يتقدم للأكاديمية.
- هذا بجانب أنه لا بد من النجاح في كافة الاختبارات الخاصة باللياقة الصحية، وكذلك البدنية.
- كما أنه لا بد من أن ينجح المتقدم في الكشف الطبي.
- هذا بجانب أنه لا بد أن يكون طول النساء 155 سم، كحد أدنى، والرجال 170 سم كحد أدنى أيضًا.