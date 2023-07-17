“من هنــا” لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 بعد نزول التنسيقات .. تقبل من 240 درجة
يوجد العديد من الأشخاص يريدون معرفة لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 ، المتوفر من قبل وزارة التربية والتعليم، حتى يتم عن طريقه تقديم الطلبة والطالبات بالصف الأول الثانوي بشكل إلكتروني، وذلك من دون الحاجة للذهاب المدرسة لكي يتم التقديم بواسطتها، وهذا جاء في حيز الارتقاء بالمنظومة التعليمية، في جعل كافة الخدمات بها تتم بشكل إلكتروني، ومن دون الحاجة للذهاب للمدارس.
لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023
من الممكن أن يتم التقديم للصف الأول الثانوي الآن بكل سهولة ويسر بشكل إلكتروني من خلال اللينك الخاص بالتقديم، الذي قامت الوزارة بتوفيره للمواطنين، حتى يتم تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقديم عليهم، فمن الجدير بالذكر أن لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2023 سهل الكثير على الطلاب خدمة التقديم بالصف الأول الثانوي، وكذلك جاء توفيرًا لكلًا من الوقت والجهد على الطلبة والطالبات، وكذلك أولياء الأمور.
خطوات التقديم الصف الأول الثانوي 2023
من الجدير بالذكر أن هناك خطوات متعلقة بالتقديم إلكترونيًا، لا بد من السير عليها، وهي كما يلي:
- أولًا: التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المخصص للتقديم للصف الأول الثانوي، من خلال النقر هنا.
- ثانيًا: النقر على تبويب “إنشاء حساب جديد”، الظاهرة أمامك.
- ثالثًا: تسجيل المعلومات الشخصية المرادة بشكل صحيح، في الخانات المخصصة لها.
- رابعًا: ملء النموذج الخاص بالتقديم، بكافة البيانات اللازمة المرادة منك بشكل صحيح بالأماكن المخصصة لها.
- خامسًا: إرفاق جميع الوثائق المرادة منك.
- سادسًا: تأكيد جميع البيانات المدخلة.
- سابعًا: النقر على تبويب “إرسال”.