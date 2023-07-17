عاااجل…شهادات إدخال تصل إلى نسبة مفاجئة للمواطن إحصل على أعلى فائدة

فوائد البنك الأهلي قام البنك الاهلي بتثبيت الفائدة علي جميع حسابات التوفير التي تختلف عن الأخري التي تم تقدمها للعملاء، والهدف من ذلك من العملاء عائد علي الادخاري الخاص بهم بعد قرار البنك المركزي علي تخفيض الفائدة المستحقة علي حسابات التوفير، حيث تم خفض الفائدة بنسبة 05% بعد عقد اجتماع اللجنة السياسية ويقدم البنك المركزي اربع حسابات توفير مختلفة تناسب العملاء وتشمل التوفير، العادي وحساب التوفير المدخر، وحساب التوفير الخاص بالمعاشات، ويعمل كل حساب علي فئة معينة لكل حساب للشباب، أو القصر أو الاجانب وجميع العملاء المصرين ويمكنك فتح تلك الحساب من 500ج الي 1000 وهذا الحد الأدنى لفتح الحساب.

حسابات التوفير المختلفة لدي البنك الاهلي

أولا-

حساب التوفير العادي الحد الأدنى لفتح حساب التوفير العادي 1000 وتحتسب الفائدة علي 3000 آلاف جنيه ولا تقل عن ذلك المبلغ وعندما يتم ذيادة المبلغ، ترتفع نسبة الفائدة والعائد عليها اذا كان ربع السنه أو العائد الشهري.

ثانياً-

حساب توفير المستقبل وهذا يقدم لفئة للشباب حتي كبار السن من 16 عام الي 50عام ويمكنك فتح تلك الحساب الحد الأدنى 500ج ويترا وح سعر الفائدة، حتي يصل 4.57% وهذا سنوي للعائد الشهري 4.80% ربع العام 4.85 نصف العام 5% سنويا الفائدة علي مدار عام.

ثالثا-

حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز تتراوح الفائدة حسب الشريحة لكل حساب يتيح لك من 3001 جنية الي 30 الف جنية، وتصل الفائدة علي ذلك سنويا 5.25% ومن 30 الف الي 50 الف سنويا تصل الفائدة الي 4.25% سنويا ومن 50 الي 100 يصل عائد الفائدة الي 3.5% سنويا.

رابعاً-

حساب توفير المعاش يصرف هذا المعاش الفوائد سنويا بنسبة تصل 5.25% يعمل البنك المركزي علي تثبيت الفائدة بنسبة عالية. حيث إقبال الكثير علي فتح الحسابات البنكية بشكل كبير.