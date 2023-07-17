“مليون مبروك للموظف فرحة هسيرية”..زيادة المعاشات 50% بداية من شهر أغسطس المقبل

موعد صرف معاشات أغسطس جملة اخذت حيز واسع في محركات البحث مع نهاية شهر مارس فهناك ما يقارب ١٠.٥ مليون مستفيد من المعاشات داخل مصر والذي بدوره دفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لبيان مواعيد صرف المعاشات وإليكم كالاتي :

مواعيد صرف معاشات أغسطس 2023

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن كل من حاملي بطاقات الصرف الآلي لما المستفيدين من المعاشات من ١ أبريل حتى ٥ من نفس الشهر وذلك وفقاً لمختلف الشرائح المالية وذلك تجنباً للازدحام داخل البنوك أو ماكينات الآلي في ظل أزمة كورونا الجائحة.

كما نظمت الدولة جميع منافذ الصرف المخصصة لأصحاب المعاشات مثل هيئات البريد أو مكاتب الهيئة القومية أو والبنوك بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي في مختلف محافظات الدولة مع وجود حوالي ١٠٤ فرع في القرى الصغيرة والنجوع لصرف معاشات الأفراد داخلها خلال الفترة المستحقة لصرف.

جدول صرف المعاشات:

أن يبدأ صرف معاشات الفئة الأقل من ١٠٠٠ جنيه خلال يومي ١، ٢ ابريل ثم يتابع الصرف فئة ما فوق ١٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠ حنية فى يومي ٣،٤ ابريل ثم صرف معاشات الفئة من ٢٠٠٠ فأكثر يومي ٥،٦ من نفس الشهر.

زيادة نسبة المعاشات:

مع بداية العام المالي الجديد يتم زيادة نسبة المعاشات بحد أقصي ١٥٪ من كامل قيمة المعاش وقد سبق أن تم زيادة فى المعاشات في يوليو الماضي فى بداية شهور السنة المالية لعام 2022 -2023 بنسبة ١٣٪ ومجمل تكلفة على الدولة ٢٨٢ مليار جنيه وتمثل الزيادات جزء من المعاش.

عدد المستفيدين من المعاشات :

هناك ما يقارب ١٠ميلون ألف مواطن يستفيد من المعاشات موزعين على جميع محافظات مصر، وهم من تكون أعمارهم ٦٠ فأكثر تطبيقا لقانون علاقة العاملين والمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، ترتفع الأعداد بشكل سنوي يحصل المواطن على حقوقه كاملة عند بلوغه سن الستين من خلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.