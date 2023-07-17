✅برابط مباشر ✅موقع نتائج البكالوريا الجزائر٢٠٢٣موقع الديوان الوطني للمسابقات| ليــنك مباشر كشف نقاط نتائج البكالوريا 2023

نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ارتفعت عمليات البحث عنها من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد أنباء إعلان وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن موعد ظهور نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وخلال السطور التالية نتعرف معكم على المعلومات والتفاصيل المؤكدة من قبل الوزارة حول هذه النتائج.

نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

كان قد كشف وزير التربية والتعليم الجزائري الدكتور عبد الحكيم بلعابد عن موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر، حيث من المتوقع قبل يوم الخميس المقبل 20 يوليو 2023، وعلي الأرجح أن يكون خلال الساعات القادمة من اليوم الإثنين 17 يوليو الجاري، وذلك بعد من انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة النهائية، واعتماد للنتيجة من قبل الوزارة.

رابط نتائج بكالوريا 2023 وزارة التربية الجزائر

مع تساؤل الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط الرسمي الذي ستظهر من خلاله نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فقد أوضحت وزارة التربية الجزائرية أن رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيكون هو الخاص بعرض هذه النتائج فور الإعلان عنها، وبمكن لجميع الطلبة والطالبات الدخول له من هنا.

استخراج على نتائج البكالوريا بالجزائر

ولكي يتم حصول الطلاب على نتائج البكالوريا ٢٠٢٣ الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فيرجى اتباع الخطوات الصحيحة التالية وهي:

في البداية عليك الذهاب إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن طريق الرابط من هنا.

ثم يجب كتابة وإدخال رقم التسجيل في الحقل المطلوب.

بعد ذلك يجب إدخال الرقم السري الخاص بالطالب كاملا دون أخطاء.

وفي النهاية يجب الضغط على أيقونة إظهار وبحث النتيجة.

النسبة للمترشحين المتمدرسين

-عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات : https://bac.onec.dz

-مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة موبيليس، وأوريدو وجيزي بتشكيل الرمز #567*

-عبر إشهار قوائم التلاميذ الناجحين في نفس اليوم ونفس التوقيت على مستوى كل المؤسسات التعليمية التي اجتاز تلاميذها الامتحان.

– عبر فضاء الأولياء : https://awlya.education.gov.dz

2- بالنسبة للمترشحين الأحرار

-عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات : https://bac.onec.dz

-مجانا عن طريق الهواتف النقالة للمتعاملين الثلاثة موبيليس وأوريدو وجيزي بتشكيل الرمز #567*