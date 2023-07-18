{تـــابع} استخراج نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب نتائج شهادة التعليم الأساسي -الإعدادية-الشرعية بوابة النتائج السورية

نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم إزداد البحث في الفترة الحالية من الطلاب السوريين بالبحث عن تطبيق يستخدمونه لمعرفة النتائج الخاصة بهم للصف التاسع, حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير تطبيقات تساعد الطلاب على مداومة الفصل الدراسي دون تقصير, وتقوم الوزارة بمجهود كبير تقدمه الوزارة للطالب ليحصل على تطبيق يساعده على جميع متطابات التعليم, وهنا ينتظر الجميع إعلان وزاري من خلال الوزارة لتعلن عن موعد ظهور النتائج الخاصة بالصف الثالث الإعدادي, ليطمئن الطلاب على نتائجهم من بعد المجهود الكبير الذي بذلوه طول عام 2023.

نتائج التاسع سوريا

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إستكمال تصحيح الإختبارات الخاصة بالطلاب, وقريبا سوف تتم إعلانها عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم, وهنا سنذكر طريقة تستطيع البحث من خلالها فور ظهور النتيجة وهي:

عليك الإستعلام عن موقع وزارة التربية والتعليم سوريا.

إضغط على تسجيل الدخول إلى بوابة النتائج الإمتحانية بإدخال إسم الطالب أو ولي الأمر وقم بتسجيل كلمة المرور.

عليك ألآن كتابة إسم الطالب وإدخال رقم الهوية الخاص بالطالب.

سيظهر إليك رمز ملف الطالب الشخصي العام إضغط عليه وقم بإختيار الصف التاسع.

يمكنك الآن إضافة رقم الإكتتاب الخاص بالطالب.

قم بحفظ المعلومات التي تم تسجيلها.

قم بالضغط على زر إستعلام للإطلاع على نتائج الطالب.

سيتم ظهور النتيجة الخاصة بك وعرض جميع الدرجات الخاصة بك.

وزارة التربية والتعليم السوريا نتائج التاسع

أعلنت وزارة التربية والتعليم السوريا عن الإنتهاء من تصحيح جميع الإختبارات الخاصة بالصف التاسع, والمراجعة بالكامل على جميع الإمتحانات والتأكد من صحة درجات الطالب, لعدم حدوث أي مشاكل بسبب التظلمات التي يتقدم بها الطالب, كما أعلنت عن رابط الرسم الذي يتم من خلاله الوصول إلى النتائج بشكل إلكتروني من خلال المنزل, ويمكنك الإطلاع على هذا الموقع من خلال الموقع الرسمي للوزارة, كما أعلنت الوزارة عن سهولة البحث برقم الإكتتاب الخاص بالطالب, حيث يتم كتابة الإسم وإدخال رقم الإكتتاب بكل سهولة, و أشارت الوزارة إلي الطلبة الذين يقومون بتقديم طلبات تظلم عليهم بإرسال الطلبات بعد ظهور النتائج مباشرة, وإنتظار الرد عليها خلال أسبوعين من تقديم الطلب لحين مراجعة المواد التي تمت الإشارة إليها والمشكوك في درجتها.

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أصبحت عمليات تصحيح أوراق الطلبة والطالبات في كل مكان في أروقة التاسع السورية قريبة جداً من الإنتهاء حيث شهدت الشوارع السورية القلق من الطلبة والطالبات وكذلك أولياء أمورهم ولكن من المؤكد أن التربية السورية في داخل كنترولات المدارس في جمهورية سوريا تجرى عمليات التصحيح بصورة دقيقة جداً حتى يتثنى لكل طالب أخذ حقه كاملاً من علامات ودرجات له، وبالتالي يصعد إلى المرحلة الثانية بالنجاح والتوفيق.