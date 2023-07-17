bac result.. موقع الديوان الوطني للامتحانات bac.onec.dz استخراج نتائج البكالوريا 2023 دورة جوان بالجزائر برقم التسجيل

موقع الديوان الوطني للامتحانات، يتزايد البحث الآن حول موقع الديوان الوطني للامتحانات bac.onec.dz استخراج نتائج البكالوريا 2023 دورة جوان بالجزائر برقم التسجيل بعدما تم الاعلان عن نتائج الباك الجزائر خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، ليتمكن الآن الطلاب الاحرار والمتمدرسين من الحصول على كشف نقاط التلاميذ، لذا نقدم لكم رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

موقع الديوان الوطني للامتحانات

تم رفع نتائج البكالوريا الجزائر 2023 دورة جوان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات ليتم الاستعلام عنها من قبل الطلاب بشكل الكتروني، وذلك من خلال ادخال بعض البيانات الخاصة بالطالب والتي يأتي على رأسها رقم التسجيل الخاص به لتحصل على معدلاتك في كافة المواد الدراسية، وقد أعلنت كافة لجان التصحيح عن الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بأكثر من 7000 طالب من مختلف الولايات، والآن مع خطوات الحصول على نتائج البكالوريا الجزائر 2023 برقم التسجيل:

قم بالدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

قم بالضغط على الايقونة الخاصة بالنتائج في الصفحة الرئيسية للموقع.

قم بالضغط على نتائج البكالوريا الجزائر 2023.

يتم كتابة رقم التسجيل المكون من ثمانية أرقام.

الآن ادخل كتابة الرقم السري الخاص بالطالب.

في الخانة الأخيرة اكتب الرمز المرئي أو حل السؤال الظاهر على الشاشة للتأكيد.

الخطوة الأخيرة هي الضغط على خيار “استظهار النتيجة” كي تظهر علامات الطالب.

نتائج البكالوريا الجزائر 2023

كما أتاحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية امكانية الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2023 برقم التسجيل في كافة الولايات “ادرار، الاغواط، الجزائر، تلمسان، بسكرة، البليدة” من خلال الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول في حالة تعذر زيارة الموقع:

إدخال كود الاستعلام عن النتيجة وهو *567#.

قم باختيار اللغة المطلوب الاستمرار بها سواء اللغة العربية أو الفرنسية.

بعد ذلك يجب كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب ثم المتابعة.

إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

بعد ذلك يستلم الطالب رسالة sms تحتوي على المعدل الخاص به في البكالوريا.

من خلال زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات يمكنك استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2023 برقم التسجيل بسهولة أيان كانت الولاية التي تقطن بها، حيث تم الاعلان عن نتائج الباك قبل ساعات من الآن، ولذا فأن هناك ضغط كبير من الطلاب على الموقع للحصول عليها.